El Gobierno anticipó que no apoyará los proyectos de la oposición que buscan aliviar la situación de los endeudados. El vocero presidencial, Adrián Ravier, citó palabras de Javier Milei y afirmó: "Sería usar dinero de los contribuyentes para salvar a los bancos".

"Nos sorprende que desde la Izquierda quieran ayudar a las entidades financieras", remarcó. "Milei fue enfático en que esto se trata de acuerdos entre privados", destacó.

Ravier dijo en conferencia de prensa en Casa Rosada que el proyecto que impulsa parte de la oposición en el Congreso, en relación a quienes tomaron préstamos y se les dificulta pagarlos, que "hay que conocer los detalles" y que cree que en el bloque de La Libertad Avanza "no habría una posición de acompañar este proyecto", que considera que "va a contramano de las palabras de Milei".

El funcionario reconoció: “Claramente hay morosos que están en una situación difícil por no poder pagar los créditos que tomaron. Pero el problema en gran parte es de las entidades financieras, y las entidades financieras no bancarias, y de los bancos, que otorgaron créditos, en algunos casos con tasas de interés elevadas. Quizás, para cubrirse de los riesgos que estaban asumiendo, y esto dejo comprometidas a estas entidades financieras”.

Ravier aclaró: "Salvar esta situación desde el Gobierno, con dinero que pagan los contribuyentes, implicaría tomar recursos de una parte de la población para salvar a los bancos".

Además chicaneó a la izquierda: "Nos sorprende. Desde la izquierda, que siempre cuestionan esto de 'salvar, ayudar a los bancos', se esté promoviendo una medida que en todo caso capitalice a los bancos para que puedan recuperar un capital que prestaron a riesgo, y se cubrieron con altas tasas de interés".

El vocero presidencial destacó: "¿Cómo ayuda el Gobierno? Milei dice que los privados pueden negociar. Y mucho mejor si negociaran con este plan de estabilización, que permite que bajen las tasas de inflación, de interés. Las que a principio de año estaban en 50%, hoy están en el 25%. En este contexto el plazo de refinanciación es más sencillo, a plazos más largos, y tasas de interés más bajas. Esa es la ayuda que da el Gobierno, dejando relacionarse a los privados".

Ravier responsabilizó a parte de la oposición por la suba de las tasas de interés: "Las líneas de crédito aumentan en 2024, las moras aparecen en el 2025, con el ataque político del Congreso, que votó con mucha irresponsabilidad cantidad de proyectos que no tenían un financiamiento claro. Esa situación impactó sobre demanda de dinero, tipo de cambio. Las tasas, que se elevaron, situación que llevó a que muchas familias no pudieran pagar los créditos".

TN