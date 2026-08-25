El Gobierno nacional destina mercadería secuestrada en Corrientes para prevenir el impacto de El Niño

Para mitigar el impacto de El Niño, el Gobierno de la Nación cedió a la Agencia Federal de Emergencias mercadería secuestrada en Corrientes. Los bienes serán utilizados por la dependencia del Ministerio de Seguridad para fortalecer la respuesta ante el fenómeno climático.

La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial y alcanza mercadería procedente de las aduanas de Corrientes y Goya. Contempla alimentos, artículos de higiene personal, indumentarias, ropa de cama, calzados y medicamentos. También incluye bienes retenidos en otros puntos de la región, como Posadas, Oberá y Bernardo de Irigoyen.

Plan de Coordinación Federal

Los productos serán incorporados al Plan de Coordinación Federal Enos 2026/2027. Además, podrán utilizarse para abastecer preventivamente a provincias, municipios, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad y otros organismos de emergencia.

Ante la confirmación de la medida, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) determinó que los bienes pueden ser cedidos como artículos de primera necesidad. De esta manera, la Agencia Federal de Emergencias deberá coordinar su retiro y verificar posteriormente las mercaderías recibidas.