Con fondos del Anses, caputo anunció un plan para reactivar el crédito hipotecario

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció un plan para impulsar los créditos hipotecarios utilizando un monto de $2 billones provenientes de fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses, con el objetivo de brindarles fondeo más acorde con los plazos extensos que requieren los préstamos para vivienda.

"Este monto que estaríamos licitando de $2 billones daría soluciones habitacionales para 17.000-18.000 familias", afirmó el titular del Palacio de Hacienda en una conferencia de prensa esta mañana, acompañado del vicedirector del Bcra, Baltasar Felipe Romero Krause, y el director del FGS, Juan Cruz Michele.

El ministro confirmó que esperan realizar la primera licitación la próxima semana. "Ahí veríamos la evolución de que tan rápido generan hipotecas los bancos", planteó. En otro momento de la conferencia, aclaró que "la función del FGS no es correr ningún riesgo crediticios de personas humanas, ese es el trabajo de los bancos".

Y ahondó: "El FGS simplemente provee de liquides a los bancos y son los bancos encargados de dar el crédito, evaluar ese crédito y correr con las consecuencias naturales de ese negocio".

Crédito hipotecario: los detalles del anuncio

Ese monto total se irá adjudicando mediante licitaciones de $200.000 millones cada una. Además, Caputo detalló que los plazos y tasas mínimas contemplan dos tramos: uno a un año, con una tasa UVA más un spread mínimo de 2,50%, y otro a cinco años, con una tasa UVA más un spread mínimo de 4,50%.

En lo referido a los créditos hipotecarios que se otorgarán con estos fondos, la tasa máxima permitida será de UVA + 7,50%, con un plazo mínimo de 15 años y un monto máximo equivalente a 150.000 UVA por cada crédito.

Caputo dio un ejemplo el monto al que podría acceder una familia con la nueva iniciativa del Gobierno: para una vivienda de 106.667 dólares, un hogar deberá presentar ingresos por $3.460.391 pesos y la cuota inicial será de $865.089 pesos. Por su parte, la tasa a pagar por el crédito será de UVA + 7% y el plazo de 25 años.

Solucionar un problema estructural

El titular de Hacienda adelantó que el Bcra será el encargado de ayudar al FGS a organizar las licitaciones y comunicar las condiciones básicas de las subastas. En este sentido, Krause agregó que la autoridad monetaria también se ocupará de supervisar que los bancos "cumplan con la obligatoriedad de los fondos para otorgar hipotecas en un plazo determinado".

El equipo económico busca que las entidad financieras puedan obtener financiamiento durante varios años y reducir el descalce entre sus depósitos de corto plazo y los créditos hipotecarios de largo plazo. El objetivo es fortalecer el fondeo de los bancos y revertir la desaceleración que registraron los préstamos UVA durante los últimos meses.

Caputo aseguró que se busca resolver una problemática estructural del crédito hipotecario en Argentina: “El stock de créditos hipotecarios en Argentina apenas representa dos puntos del Producto (Bruto Interno)".

A modo de comparación, afirmó que en Chile "representa aproximadamente el 27%", mientras que Estados Unidos "llegó a representar el 75%", por lo que "hay un margen de crecimiento realmente muy, muy grande". Y señaló que esta iniciativa "va a ser un impulso muy importante para el desarrollo de este mercado y para la economía en general".

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