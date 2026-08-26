Crisis en la industria: repitió indicadores negativos en julio

La industria volvió a caer en julio y profundizó un escenario de estancamiento que se extiende desde mediados del año pasado. Los indicadores adelantados del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA) estimaron una baja mensual desestacionalizada de 0,6 por ciento y mostraron que, en los primeros 7 meses de 2026, la producción manufacturera acumuló un retroceso cercano al 2 por ciento. Construcción, automotrices y bienes durables aparecen entre los sectores más afectados.

La comparación interanual arrojó una mejora estimada de 1,4 por ciento en julio, aunque la entidad explicó que el resultado estuvo condicionado por una baja base de comparación. La recuperación tampoco alcanza para revertir el deterioro acumulado: la actividad industrial permanece prácticamente estancada desde mediados de 2025 y todavía se encuentra lejos de recuperar los niveles previos.

Los números de julio llegaron después de una mejora puntual registrada por el Indec en junio, cuando la industria había avanzado 0,9 por ciento frente a mayo y 2 por ciento en términos interanuales. Sin embargo, el primer semestre había terminado con una contracción de 2,2 por ciento respecto del mismo período de 2025. Más significativa resulta la comparación de largo plazo: el nivel de producción continúa 11 por ciento por debajo de 2022.

El deterioro registra números claros en la construcción. Los despachos de cemento retrocedieron 4,6 por ciento mensual durante julio y acumularon una caída de 3 por ciento frente al año pasado. El Índice Construya, que releva las ventas de insumos para el sector, disminuyó 0,8. Ambos indicadores permanecen más de 20 por ciento por debajo de los niveles registrados en 2022.

La industria automotriz mostró una dinámica todavía más negativa. La producción cayó 6,8 por ciento frente a junio y acumula una contracción de 18 por ciento respecto de 2025. Al mismo tiempo, el consumo de energía eléctrica de los grandes usuarios industriales disminuyó 3,5 por ciento mensual y permanece 6 por ciento por debajo de los registros de 2022, otro indicador de la debilidad que atraviesa la actividad fabril.

Algunas ramas consiguieron escapar parcialmente de la tendencia general. La producción de acero aumentó 3,4 por ciento mensual, aunque todavía se encuentra 10,9 por ciento por debajo de 2022. La actividad metalmecánica avanzó apenas 0,1 y continúa 17,4 por ciento debajo de aquel año. Por su parte, la producción de aluminio primario retrocedió 1,8 mensual, aunque acumula una mejora de 1 por ciento frente a 2025.

Dentro de alimentos y bebidas también predominó un comportamiento dispar. La producción láctea y la de bebidas aumentaron 0,9 por ciento mensual cada una, mientras que la faena vacuna cayó 2,8 frente a junio y acumula una contracción interanual de 6 por ciento. A esto se sumaron señales negativas desde el sector externo: las exportaciones hacia Brasil retrocedieron 12 por ciento durante julio, aunque mantienen un incremento acumulado de 3,8 en los primeros 7 meses. La liquidación de divisas agroindustriales, en tanto, cayó 14,6 mensual y 16,7 frente al año pasado.

El balance del primer semestre permite observar con mayor claridad dónde se concentró el deterioro industrial. Los bienes durables y semidurables fueron el principal factor negativo, con una caída acumulada de 21 por ciento interanual y una incidencia negativa de 1,7 puntos porcentuales sobre el nivel general. El retroceso estuvo vinculado fundamentalmente con la menor demanda interna de vehículos, electrodomésticos y equipamiento para los hogares.

También atravesaron fuertes caídas las prendas de vestir, cuero y calzado, cuya producción acumuló una contracción de 14 por ciento y restó 0,6 puntos porcentuales al indicador industrial. Las actividades vinculadas con la cosecha retrocedieron 6 por ciento y tuvieron una incidencia negativa similar.

La producción destinada al consumo masivo fue la excepción entre los grandes agregados industriales. Creció 1,8 por ciento y aportó 0,7 puntos porcentuales al resultado general, impulsada principalmente por productos farmacéuticos, artículos de higiene y limpieza y algunos segmentos de alimentos y bebidas.

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