Murió a los 83 años el reconocido músico uruguayo Rubén Rada

Murió Rubén Rada, procer de la música uruguaya y referente, a la vez, del rock nacional. Así lo confirmó su familia este miércoles 26 de agosto. En octubre tenía planificado tocar con Totem, su banda de los ‘70.

“Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy miércoles 26 de agosto a las 15:30 hs. se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo, después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones”, expresaron.

“Gracias a todos por los mensajes de preocupación y el amor de hoy y siempre. Infinitas gracias al equipo profesional que hizo todo lo posible y más. Familia Rada”, cerraron.

Desde las comparsas de Montevideo hasta los escenarios de América Latina, Ruben Rada construyó una de las trayectorias más extensas y reconocibles de la música uruguaya.

Cantante, percusionista, compositor, actor y conductor, el artista nacido el 16 de julio de 1943 quedó asociado a la expansión del candombe en diálogo con el rock, el jazz, la música brasileña y el pop.

El ingreso a The Hot Blowers y luego a El Kinto marcó un punto de inflexión. En ese período se consolidó como cantante en un circuito que mezclaba jazz, música popular y experimentación.

Con El Kinto participó en una etapa decisiva para la música local: el grupo quedó identificado como uno de los pioneros del candombe beat, fórmula que incorporó instrumentos eléctricos, tumbadoras, batería y canciones en español en una escena que hasta entonces seguía otras referencias.

Su carrera solista tuvo varias etapas. Tras un comienzo con discos que la crítica valoró, aunque con recepción desigual en Uruguay, Rada ganó popularidad en Argentina durante los años 80. Allí editó trabajos como La Banda, La Rada, En familia y La yapla mata, además de registrar canciones que pasaron a integrar su repertorio habitual, entre ellas “Rock de la calle”, “Blumana” y “Candombe para Gardel”.

TN/Infobae