Diputados debate la reforma del Banco Central y la Ley de Inocencia Fiscal

La Cámara de Diputados sesionará este miércoles desde las 12 para tratar la reforma del Banco Central y la Ley de Inocencia Fiscal. La Libertad Avanza buscará reunir 129 legisladores para alcanzar el quórum y avanzar con los proyectos del Gobierno.

El oficialismo también intentará aprobar el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes con Estados Unidos. La jornada parlamentaria tendrá una duración prevista de al menos 15 horas, según el esquema definido por las autoridades de la Cámara.

El presidente de Diputados, Martín Menem amplió el temario e incorporó la denominada Ley Joaquín. Esto se dio luego de una reunión de la Mesa Política en Casa Rosada,

El oficialismo busca garantizar el quórum

La Libertad Avanza confía en conseguir el número necesario con el respaldo del PRO, la UCR, el MID y distintas fuerzas provinciales.

Desde Provincias Unidas anticiparon su acompañamiento a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, aunque existen diferencias sobre Inocencia Fiscal.

Por su lado, Unión por la Patria se opone a los proyectos impulsados por la Casa Rosada y pretende instalar otros temas durante la jornada. Entre ellos, busca que las comisiones de Diputados discutan iniciativas vinculadas al sobreendeudamiento de las familias argentinas y la discapacidad.

El socialismo, a través de Esteban Paulón, y sectores de la Coalición Cívica también pretenden avanzar con esas iniciativas.

Qué propone la reforma del Banco Central

El proyecto establece un régimen legal destinado a garantizar la independencia funcional y financiera del Banco Central. También fija como misión principal de la entidad la preservación del valor de la moneda.

La iniciativa elimina mecanismos de financiamiento monetario del sector público y modifica las atribuciones de la autoridad monetaria. Entre los cambios previstos, el ministro de Economía dejaría de participar con voz en las reuniones del Directorio.

La reforma también deroga los adelantos transitorios y prohíbe al Banco Central otorgar préstamos al Estado nacional. La restricción alcanza además a las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios.

Uno de los puntos que generará mayor discusión es el mecanismo de remoción de las autoridades. El proyecto establece que el presidente, el vicepresidente y los directores del Banco Central solo podrán ser destituidos por causales taxativamente establecidas en la ley.

La Ley Joaquín se suma al temario

Por otro lado, Martín Menem incorporó la Ley Joaquín, una iniciativa de Unión por la Patria vinculada con la seguridad en espacios destinados al juego infantil. El proyecto lleva el nombre de Joaquín Stefano Gatto, un chico de 12 años que murió en enero en Junín de los Andes, luego de que un arco de fútbol le cayera encima.

La iniciativa propone establecer medidas de seguridad obligatorias para evitar muertes y accidentes en los lugares donde juegan niños y adolescentes. La diputada Liliana Potenza presentó el proyecto durante una reunión de la Comisión de Deportes junto a los padres de Joaquín.

Con información de TN.