El oficialismo logró la media sanción para el proyecto de Inocencia Fiscal

El oficialismo logró en la madrugada de este jueves aprobar en la Cámara de Diputados la nueva ley de Inocencia Fiscal con la que el Gobierno busca ampliar el universo de contribuyentes que podrán adherir al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. Se trata de un nuevo intento de reactivar el ingreso de los llamados “dólares del colchón” al sistema financiero.

Luego de avanzar con la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el Gobierno se alzó con la segunda victoria consecutiva al alcanzar la media sanción de esa iniciativa, con 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones.

A La Libertad Avanza lo ayudaron sus habituales aliados del PRO, la UCR, Argentina Federal, Elijo Catamarca, Independencia, el MID y Producción y Trabajo, mientras que en contra votaron Unión por la Patria, la izquierda y un puñado de diputados de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal.

Los dólares que busca el Gobierno

Al presentar la iniciativa, el ministro de Economía, Luis Caputo, había dicho que la intención era garantizar que los beneficios previstos por la ley se mantengan “independientemente de cuál sea el gobierno de turno”.

Durante la presentación, Caputo señaló que existe “una masa muy grande de dólares en el colchón” y afirmó que el Gobierno calcula que los argentinos conservan alrededor de 170.000 millones de dólares fuera del circuito formal.

Hasta el momento, el régimen quedó por debajo de las expectativas oficiales. Según informó Arca, unas 330.000 personas adhirieron al sistema de declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias. De ese total, 170.115 ya presentaron su declaración, mientras alrededor de 99.000 mantienen el trámite en estado de borrador.

Los detalles del proyecto

El proyecto, que modifica aspectos de la ley 27.799 de Inocencia Fiscal, permite que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país puedan optar por esa modalidad, sin topes de ningún tipo en cuanto a ingresos y patrimonio.

En la actualidad podían solo adherirse los que tengan un ingreso anual de $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones.

La nueva iniciativa también extiende el plazo para acceder a los beneficios hasta el 31 de diciembre de 2027.

Otro punto clave es que se mantienen las facultades de fiscalización de Arca sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria.

En ese contexto, se redefine el concepto de “discrepancia significativa”, que es el criterio que habilita a Arca a impugnar una declaración jurada simplificada y revisar las declaraciones del Impuesto a las Ganancias. Esa discrepancia se configurará cuando la impugnación arroje un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos no inferior al 15 % respecto de lo declarado por el contribuyente.

En tanto, se establece que los contribuyentes que adhieran a este régimen simplificado deberán realizar sus operaciones a través del sistema financiero formal, utilizando medios autorizados por el Banco Central (Bcra) o la Comisión Nacional de Valores (CNV).

En cuanto a los últimos cambios aplicados en el dictamen, se acordó reducir un 25 % las multas por infracciones formales a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs).

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