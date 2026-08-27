Salud mental: hay más consultas e internaciones

Autoridades de salud mental de 14 provincias argentinas presentaron este jueves en el Senado de la Nación un informe federal que advierte sobre el crecimiento sostenido de la demanda de atención y la creciente presión que enfrentan los sistemas públicos de salud mental. La presentación fue realizada en el marco del debate por la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental.



El relevamiento, coordinado por la Universidad Nacional de Lanús, reúne información aportada por las máximas autoridades de salud de provincias que en conjunto representan más del 70 por ciento de la población argentina.



Uno de los principales resultados del informe es la fuerte suba de la demanda de atención. En el último año, las consultas ambulatorias por salud mental crecieron un 23 por ciento. Más preocupante aún es el aumento de las internaciones: entre 2023 y 2026 se incrementaron un 42 por ciento, con una suba del 12 por ciento sólo durante el último año.



El relevamiento también registra un aumento de la demanda de atención de niñas, niños y adolescentes, así como de personas que perdieron la cobertura de obras sociales o empresas de medicina prepaga y pasaron a requerir atención en el sistema público.



Las provincias que participaron del informe Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Además de Entre Ríos y Río Negro.