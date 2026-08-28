Sin acuerdo: el Gobierno fijará la suba del sueldo mínimo por decreto

La CGT y las dos CTA resolvieron no participar de la reunión plenaria del Consejo del Salario. Sin acuerdo entre las cámaras empresarias y de trabajadores en la mesa institucional, el Ejecutivo definirá por decreto el nuevo valor del haber mínimo.



"Estuvimos los tres secretarios generales de la CGT en el encuentro y desconocemos esa iniciativa", sostuvo Jorge Sola, co secretario general de la principal central obrera y jefe del sindicato del Seguro sobre la iniciativa para habilitar un techo más alto para las paritarias por convenios.



Sin embargo, fuentes del Ejecutivo y dirigentes sindicales reiteraron a este diario que la intención oficial es mantener el límite del 2% mensual como referencia para los aumentos porcentuales que se homologan en las paritarias, pero habilitar -como parte de esos acuerdos- el pago de sumas fijas o bonos para llevar los sueldos brutos de las categorías inferiores hasta un piso de $ 1.070.000, es decir unos $860.000 en blanco.



El también co-secretario de la CGT Cristian Gerónimo, del sindicato del vidrio y cercano al jefe de la UOCRA Gerardo Martínez, destacó que la iniciativa oficial por ahora no tiene un correlato con la realidad. "Nos ofrecieron 468 mil pesos recién en abril del año que viene. No lo vamos a convalidar", le dijo al portal InfoGremiales.



La determinación de la central obrera y las dos CTA de no avalar la mesa institucionalizada con representantes de cámaras empresariales y funcionarios de la secretaría de Trabajo del ministerio de Capital Humano se conoció después de la reunión preliminar de la mañana en la que los representantes de las empresas ofrecieron un aumento de 1,8% en septiembre y 1,7% para octubre hasta abril.



"El salario mínimo no puede consolidarse como un ingreso de pobreza (...) Sin diálogo real no hay acuerdo posible. (...) La CGT no va a convalidar una puesta en escena del Gobierno", expresó la principal central obrera en un duro comunicado.



“Este Gobierno terminó convirtiendo al salario mínimo en un subsidio”, agregó Rodolfo Aguiar, de ATE.



La CGT y las dos CTA coincidieron en reclamar que el SMVM alcance los $993.000 hacia fin de año, una cifra que implicaría multiplicar por casi tres el nivel vigente de la prestación.



Hoy, el Salario Mínimo es de apenas $376.600 mensuales, mientras que la canasta básica para una familia tipo ya alcanza el $1.500.000 y el límite para no ser considerado indigente es de $700.000 por familia.



"La actitud del Gobierno de no escuchar estuvo acompañado por la complicidad del sector empresarial representado por la UIA, CAME, AEA. Plantearon una propuesta de un aumento de $6 mil y hasta abril de 1.7%. No quieren aportar a ninguna solución a la caída del consumo y la destrucción de los salarios", sostuvo Hugo "Cachorro" Godoy, de la CTA, que también elevó el pedido para que el Ejecutivo restituya el programa Volver al Trabajo a casi un millón de cooperativistas nucleadas en organizaciones sociales.



La intención del Gobierno de elevar sustancialmente el techo de las paritarias con la ayuda de bonos, se conoció un día después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, habilitara créditos hipotecarios.