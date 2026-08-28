Créditos hipotecarios: cuánto hay que ganar para un préstamo de USD 80.000

El Gobierno puso en marcha un nuevo esquema para reactivar el crédito hipotecario y, junto con el anuncio, difundió una simulación que permite despejar una de las preguntas centrales para quienes evalúan acceder a esa financiación: qué ingreso necesita un grupo familiar para calificar a un préstamo.



El Ministerio de Economía tomó como referencia un crédito hipotecario equivalente a unos USD 80.000 y, a partir de esa base, calculó el ingreso neto que debería acreditar el solicitante. El resultado, según la relación entre cuota e ingreso que utiliza el propio organismo, es de $3.460.391 mensuales.



Esa relación cuota-ingreso es del 25%, es decir que el pago mensual del crédito no puede superar la cuarta parte de lo que percibe el grupo familiar. El ministro Luis Caputo llevó el dato a un ejemplo más concreto durante la presentación del programa: una pareja cuyos dos integrantes ganen, cada uno, alrededor de $1,7 millones de bolsillo podría calificar para un préstamo de ese monto.



La cartera que conduce Caputo tomó una propiedad valuada en USD 106.667 y calculó cuánto podría financiarse sobre ese valor y bajo qué condiciones.



Para calcular la cuota de ese préstamo, Economía utilizó un plazo de 25 años y una tasa de UVA + 7 por ciento. Con esas variables, el primer pago que debería afrontar el tomador asciende a $865.098. Se trata de la cuota inicial, no de un valor fijo: como el capital está ajustado por UVA, el monto en pesos se actualiza.