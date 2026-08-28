Detuvieron a “Bebote” Álvarez, acusado por narcotráfico internacional

Pablo Alejandro “Bebote” Álvarez, histórico líder de la barra brava de Independiente, fue detenido en las últimas horas, acusado de ser parte de una banda narco de alcance internacional dedicada al tráfico de drogas de diseño desde España y al ingreso de cocaína desde Bolivia.



La detención de Álvarez se produjo durante una serie de cinco allanamientos realizados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y la provincia de Salta. La Ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, fue la encargada de dar a conocer la noticia en sus redes sociales: “Con el DFI de la Policía Federal Argentina detuvimos al histórico jefe de la barra de Independiente, “Bebote” Álvarez, acusado de integrar una organización narcocriminal que traficaba drogas de diseño desde España e ingresaba cocaína desde Bolivia. Final del partido para Bebote. El que las hace, las paga".



El accionar estuvo al mando de un grupo de agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) en el marco de un procedimiento que se inició en junio de este año cuando hallaron un envío en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, proveniente de Barcelona (España), que contenía aproximadamente 12 litros de éxtasis líquido ocultos en envases de aceites. El 28 de abril de este año, la Policía Federal logró el dato clave de un informante.