Cerimedo confirmó que fue asesor del presidente Rodrigo Paz

Fernando Cerimedo declaró que gana un millón de dólares al mes desde 2025 por sus empresas de comunicación digital y aclaró que esos ingresos no incluyen sus trabajos en Bolivia. Lo dijo en una declaración informativa ante la Justicia antes de ser imputado por presunto enriquecimiento ilícito en una causa paralela a la que lo tiene con prisión preventiva por el intento de femicidio de su pareja Nadia Beller.



Según los escritos a los que tuvo acceso Clarín, a Cerimedo le hicieron más de 200 preguntas de todo tipo y eligió no responder en la mayoría pero si contestó que su dinero proviene de actividades lícitas vinculadas a sus empresas de marketing digital y confirmó, además, su vínculo con el actual presidente boliviano Rodrigo Paz, que días atrás se desligó de la figura del asesor argentino en un video.



¿Cuál era aproximadamente su ingreso mensual durante 2025?, le preguntaron. “Cerca de un millón de dólares con actividades fuera de Bolivia”, dijo Cerimedo. Repitieron la pregunta, pero sobre 2026. “Similar, parcializando el año 2025 con todos los ingresos de las empresas del exterior”, contestó el exasesor de Milei en la campaña presidencial 2023.



Cerimedo, que se definió como consultor político internacional en Argentina y en Estados Unidos, aclaró que no tiene sociedades en Bolivia. “En Estados Unidos tengo una empresa Numen Group Inc. desde año 2021 que le proveo servicios a clientes de diferentes países y en Argentina tengo una empresa de publicidad, Numen de Publicidad, donde tengo 35 empleados y una cartera de 12 clientes que tiene 2 sucursales”, enumeró.



“También soy propietario de una academia que se llama Academia Numen, que dicta cursos de tecnología asociada al Project Management Institute. Una productora USRL que produce audiovisuales. Tengo mi propia razón social que también tengo facturación y soy socio de otras empresas que no tienen actividad porque decidí moverme para acá”, agregó y señaló que esta asociado con su esposa, Natalia Basil, en todas las empresas, salvo la de EE.UU.



Cerimedo manifestó no tener empresas radicadas en Bolivia. “Quería una empresa de marketing acá para poder establecerme acá”, contó. Aseguró no tener ingresos extra, ni empresas a nombre de tercero.



Además contó que ingresó por primera vez a Bolivia en el año 2024. Dijo no recordar el motivo de su visita, que no desarrolló ninguna actividad ni se reunió con nadie. Se mostró evasivo y sostuvo que él mismo financió su viaje. Confirmó que visitó el país en 2025 y 2026, pero no dio detalle del número de veces. “Pídanle a flujo migratorio, muchas veces”, contestó. “Quería instalarme en Bolivia estaba desarrollando un proyecto de marketing”.



Cerimedo afirmó que su principal contacto en el país era el presidente Rodrigo Paz. Días atrás, el mandatario rompió el silencio sobre el caso que sacude a su país y grabó un video para despegarse del consultor. "Jamás tuvo la autorización de representar a este boliviano, a la Presidencia, al Gobierno o a mi familia”, lanzó. El argentino ratificó ante la Justicia que Paz era su principal contacto en el país y que tenían relación antes de las elecciones 2025. En varias oportunidades Cerimedo optó por no contestar. “No tiene nada que ver con el caso”.