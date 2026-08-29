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Una delegación del Vaticano llegará a Argentina para preparar la visita del Papa León XIV

El grupo arribará este domingo al Aeroparque Jorge Newbery bajo un operativo especial de seguridad.

Por El Litoral

Sabado, 29 de agosto de 2026 a las 18:07

Una delegación oficial de la Santa Sede llegará este domingo a Buenos Aires como parte de los preparativos para la visita del Papa León XIV a la Argentina.

La denominada Cápsula de la Delegación Oficial de la Santa Sede arribará al Aeroparque Jorge Newbery a bordo del vuelo LA 2369.

El operativo previsto para el traslado contempla acompañamiento policial y control de seguridad. Las tareas también contarán con el Grupo Especial de Desactivación de Explosivos (GEDEX) de la Policía Federal Argentina.

La visita de León XIV a la Argentina está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. La llegada de la delegación forma parte de las actividades preparatorias para ese viaje.

Con información de TN.

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