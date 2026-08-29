Una delegación del Vaticano llegará a Argentina para preparar la visita del Papa León XIV

Una delegación oficial de la Santa Sede llegará este domingo a Buenos Aires como parte de los preparativos para la visita del Papa León XIV a la Argentina.

La denominada Cápsula de la Delegación Oficial de la Santa Sede arribará al Aeroparque Jorge Newbery a bordo del vuelo LA 2369.

El operativo previsto para el traslado contempla acompañamiento policial y control de seguridad. Las tareas también contarán con el Grupo Especial de Desactivación de Explosivos (GEDEX) de la Policía Federal Argentina.

La visita de León XIV a la Argentina está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. La llegada de la delegación forma parte de las actividades preparatorias para ese viaje.

Con información de TN.