Golpearon y apedrearon a policías y patrulleros para evitar un operativo vial

En un arrebato de violencia descontrolada, vecinos de Villa Tranquila, en Avellaneda, atacaron a golpes a dos policías, arrojaron piedras y botellazos contra los agentes y los patrulleros, al punto que le sacaron la llave a un móvil de la Policía bonaerense, todo porque una oficial que vive en ese barrio había logrado que una grúa fuera a remover un auto mal estacionado.



Los incidentes ocurrieron en la tarde del viernes sobre la calle Manuel Estévez al 800, a casi una cuadra de la margen este del Riachuelo, donde un hombre terminó en el hospital Pedro Fiorito con una herida de bala en el hombro que recibió cuando una de las agentes forcejeaba con un grupo violento que intentaba robarle su arma.



Al parecer la presencia de un auto estacionado por un remisero en un sector del barrio había generado molestias a algunos vecinos, situación que una oficial que vive en la zona intentó componer pidiendo por teléfono ayuda al programa de Cuidadores Ciudadanos de la Municipalidad de Avellaneda y logró que una grúa llegara al lugar para levantar el vehículo.



Pero, siempre según fuentes de la investigación, cuando intentaban iniciar el acarreo del vehículo un grupo de personas se abalanzó con insultos y amenazas, para luego pasar directamente a la violencia física contra la mujer policía.



La agente cayó al piso mientras varias personas le pegaban y le robaban sus pertenencias, entre ellas un cargador de su arma, que luego fue recuperado.