Cerimedo, seis meses en una cárcel de máxima seguridad

Un tribunal boliviano dictó este sábado una segunda detención preventiva contra el consultor político argentino Fernando Cerimedo, esta vez en un caso por supuesto enriquecimiento ilícito, que se suma al proceso por presunta tentativa de feminicidio contra su ex pareja Nadia Beller, por el que se encuentra detenido en una prisión de la región oriental de Santa Cruz.



El juez Douglas Borda resolvió, tras una audiencia virtual que duró alrededor de seis horas, que Cerimedo cumpla “seis meses” de detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en el altiplano de La Paz, aunque no se explicó cuál de los dos procesos prima para la ejecución de un eventual traslado.



El abogado Ernesto Giraldes, parte de la defensa del argentino, aseguró a la red de televisión UNO que la Fiscalía “no pudo demostrar” cómo fue que su defendido afectó al Estado y también señaló que se ha objetado la decisión judicial, dado que la vida de su defendido “corre peligro” si lo cambian de penal.



Desde su celda en el penal de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, Cerimedo participó de forma virtual de la audiencia realizada en La Paz, donde la fiscalía boliviana presentó una segunda imputación en su contra, esta vez por presunto enriquecimiento ilícito. “Yo no me voy a fugar, señor juez. Yo quiero terminar este proceso porque me arruinaron la vida”, sostuvo ante el tribunal, en una de las tres oportunidades en que quebró en llanto durante la jornada, de acuerdo a lo consignado por el diario local El Deber. Todas estuvieron vinculadas a referencias sobre su familia.



El enriquecimiento ilícito se suma a los cargos previos que pesan sobre el estratega digital argentino. Cerimedo ya guardaba detención preventiva por seis meses en Palmasola por un primer proceso relacionado con la tentativa de feminicidio de su ex novia, la abogada boliviana Nadia Beller, de 33 años, quien sobrevivió a tres disparos. A ese expediente se añaden otros dos procesos activos: uno por violencia intrafamiliar y otro por legitimación de ganancias ilícitas. Una cuarta investigación sobre presunto tráfico de drogas también se encuentra en curso.



La fiscalía informó que durante los allanamientos a domicilios vinculados al acusado se confiscaron 500.000 dólares en efectivo, además de moneda nacional boliviana y euros en cantidades no especificadas. En la audiencia, Cerimedo respondió que sus ingresos anuales alcanzan el millón de dólares como consultor y estratega.