EEUU presiona a la Argentina para que apruebe un acuerdo de comercio

Un alto funcionario de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, enviado por Donald Trump a Buenos Aires entre jueves y viernes, elevó la presión estadounidense para que el gobierno de Javier Milei avance con la ratificación parlamentaria y la implementación del pacto al que llegaron ambos países este año.



Se trata del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI), firmado el 5 de febrero pasado por el canciller Pablo Quirno y el representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer. Pero para que el presidente Milei lo ponga en vigor hace falta la aprobación legislativa y el Gobierno no lo envió.



“El Representante Comercial Adjunto de EE. UU., embajador Jeff Goettman, se reunió en Buenos Aires con el canciller Pablo Quirno y el ministro de Economía Luis Caputo. El embajador Goettman destacó la notable transformación económica y fiscal de la Argentina bajo la gestión de @JMilei y celebró la oportunidad de profundizar la relación económica entre ambos países. Asimismo, Goettman remarcó la importancia de la ratificación del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproca (ARTI, por sus siglas en inglés) alcanzado a principios de año, para concretar nuestra visión económica compartida”, empezó el comunicado, con mucha claridad sobre lo que le piden al Gobierno libertario.



“Estados Unidos seguirá honrando sus compromisos y entiende que el gobierno argentino ha hecho avances significativos y tiene la intención de cumplir también los suyos, incluyendo la reducción de aranceles a bienes estadounidenses”, agregó.



Goettman, cuyo jefe directo es Jamieson Greer, ocupa uno de los puestos más altos dentro de una de las áreas más importantes de la administración Trump: comercio internacional y política económica. Tiene experiencia porque había trabajado en la Export-Import Bank of the United States (EXIM), y llegó a la Argentina desde Chile, donde estuvo negociando con la administración de José Antonio Kast la enorme suba de aranceles de EE.UU. a los productos trasandinos, que llegan al 12%.



La visita de Goettman a este país pasó desapercibida, pero fue un factor de importante presión. En Washington hay sectores que opinan no sólo que la estabilidad política y económica puede verse afectada con las próximas elecciones, sino que hay otros que consideran que Milei tiene que hacer “más esfuerzos” para desentenderse de China, que su comercio ultraliberal no es agradecido con la ayuda financiera y el apoyo político que le ha dado Trump.



Milei podría llegar a verse con Trump en el marco del viaje del libertario a Nueva York, el 23 de septiembre —ahí dará su discurso ante las Naciones Unidas—; durante la Hispanic Gala en Washington, donde el 14 de octubre dará un discurso para apoyar a su amigo en las legislativas del 3 de noviembre; o en Mar-a-Lago, para la cumbre del G20, a mediados de diciembre.



Trump, además de sostener financieramente al Gobierno durante la inestabilidad de los mercados del año pasado, emitió una orden ejecutiva para aumentar el tradicional cupo anual de carne con arancel cero que tenía para 20.000 toneladas. Y ahora pueden entrar 80.000 más, pero no la incluyó en los extras de hasta 300.000 anunciados recientemente. Mantuvo el arancel en la suba global del 10%, menor que a varios de sus aliados. Y ahora presiona para que Argentina le baje los suyos.



Hasta ahora, el Gobierno está tratando algunas leyes que son afines al mismo ARTI.