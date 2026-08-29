Morosidad familiar

Luego que el presidente Javier Milei atribuyó parte del aumento de la deuda de las familias a la compra de televisores durante el Mundial, el diputado de Encuentro Federal Miguel Ángel Pichetto "un argumento estúpido" por parte del Ejecutivo nacional y planteó que "la crisis es muy profunda" y los sectores populares se endeudan para adquirir alimentos.



"Me parece un argumento estúpido. El dato, cuando uno mira y analiza cuál es el nivel de endeudamiento y qué impactos tiene sobre las familias, sobre los sectores populares, es fundamentalmente deuda por alimentos", enfatizó Pichetto al ser consultado en diálogo con Radio Mitre por el argumento utilizado por Milei.



En ese marco, el diputado destacó: "Es el problema más grave que tiene y es producto también de un marco de crisis económica que se profundiza en los sectores populares con pérdida de empleo, con cierre de industrias, cierre de comercios y fundamentalmente la pérdida del poder adquisitivo. Ahora vemos que abría una inquietud en el Gobierno de empezar a analizar el tema paritarias y creo que no va a alcanzar”. Y disparó: "Quiero solidarizarme con todos los periodistas que son humillados, agraviados, ofendidos por un gobierno incomprensible, oscuro.



