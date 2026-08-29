Congreso: el Gobierno avanza sobre la Oficina de Presupuesto

Una nueva polémica estalló en el Congreso con la decisión del Gobierno de avanzar con la intervención de la Oficina de Presupuesto (OPC), un organismo dedicado a elaborar informes técnicos para los diputados y senadores. Desde el oficialismo aseguran haber detectado irregularidades en el manejo presupuestario y en la designación del personal.



Lo cierto es que desde el comienzo de la gestión libertaria, la OPC se convirtió casi en una obsesión del Gobierno y desde la oposición se venía alertando sobre un intento de vaciar el organismo de control, que es manejado por personal técnico que fue designado por concurso.



Los libertarios dieron un golpe duro el jueves pasado en una reunión de la comisión de Supervisión Parlamentaria de la OPC convocada para las primeras de la mañana, horas después de la sesión de Diputados en la que se aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y otros proyectos del Gobierno se extendió hasta la madrugada.



En esa audiencia a la que asistieron representantes del oficialismo y los aliados se confirmó la renuncia del director general Gabriel Esterelles y se resolvió designar a la directora de Estudios, Análisis y Evaluación, María Eugenia David Du Mutel de Pierrepont, como interina a la espera del llamado a concurso para nombrar al nuevo titular del organismo.



