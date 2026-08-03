El Gobierno dio el brazo a torcer con el proyecto de Propiedad Privada

En medio de tres postergaciones, más de una veintena de versiones redactadas y fuertes tensiones con los bloques dialoguistas, la Casa Rosada debió dar el brazo a torcer. A días del debate en el Senado, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, presentará las modificaciones acordadas al proyecto de Propiedad Privada, impulsado inicialmente por el ministro Federico Sturzenegger, con el objetivo de conseguir la media sanción.

Su principal obstáculo era el capítulo de la reforma de la Ley de Tierras, que mantenía dividido al oficialismo con los bloques dialoguistas y ponía en riesgo la aprobación del proyecto.

Al principio, la propuesta del Gobierno eliminaba prácticamente todas las restricciones para la compra de tierras por parte de personas y empresas extranjeras. Esto generó un rechazo de los bloques aliados (gobernadores y senadores del interior), quienes advirtieron a medios que "así como está, no la votamos".

En estos momentos, la legislación permite que hasta el 15% de las tierras rurales de una provincia, municipio o del país quede en manos extranjeras. El proyecto impulsado por Sturzenegger, buscaba eliminar ese tope, con el argumento de atraer inversiones y facilitar el desarrollo productivo.

En contrapartida, los aliados consideraron que esa apertura era excesiva y reclamaron mantener un límite.

Sobre ese punto se concentró buena parte de la negociación. Aunque llegó a evaluarse un tope del 30%, finalmente el acuerdo se cerró con un límite de entre el 20% y el 25%.

Qué cambios aceptó el Gobierno

Entre los cambios acordados se estableció mantener un límite para la compra de tierras por parte de extranjeros, que quedaría fijado entre el 20% y el 25% según cada jurisdicción.

Se agrega que las provincias tendrán mayor participación en la autorización, regulación o rechazo de esas operaciones dentro de sus territorios, en línea con la Constitución Nacional, que reconoce el dominio provincial sobre los recursos naturales.

Adicionalmente se eliminarán las restricciones por departamento, por lo que el límite quedará establecido a nivel provincial y cada distrito podrá definir su propia normativa.

El acuerdo contempla que el Estado nacional conserve la facultad de intervenir en zonas de frontera y áreas consideradas estratégicas para la seguridad nacional, mientras que se creará un registro nacional y provincial para identificar las tierras rurales en manos de extranjeros.

Este jueves, el Senado tratará el proyecto de Propiedad Privada en una sesión que será clave para el Gobierno.

Simultáneamente al debate en el Senado, la CGT, las dos centrales de trabajadores (CTA de los Trabajadores y CTA Autónoma) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep), junto a organizaciones campesinas, indígenas y ambientales, convocaron a una movilización frente al Congreso.

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