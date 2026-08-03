Conmoción en Chaco: un hombre murió luego de ser apuñalado por su pareja

La ciudad de Resistencia, Chaco, fue sacudida por un asesinato el domingo, cuando tras una discusión de pareja, una mujer hirió fatalmente a un hombre.

El informe policial inició tras recibir el aviso del ingreso de un hombre con graves heridas producidas por un arma blanca al Hospital "Julio C. Perrando".

La investigación llevó a los uniformados hasta un domicilio sobre calle Donovan al 1.400, donde fue localizada y demorada una mujer de apellido Cantero, de 25 años, pareja de la víctima.

Los primeros datos obtenidos, apuntan a que durante una discusión entre la pareja en la vivienda de la víctima, la mujer le provocó una grave lesión en el lado derecho del torax.

La víctima fue identificada como Matías Julían Álvarez Guardia .

Mientras se realizaban las pericias en el domicilio, el hospital informó de la muerte del hombre pese a las atenciones recibidas. La víctima fue identificada como Matías Julían Álvarez Guardia de 29 años.

Ante esa situación, la Fiscalía de turno dispuso la aprehensión de Cantero bajo la carátula de supuesto homicidio y ordenó la recepción de declaraciones testimoniales a familiares de la víctima.

En tanto que en la Comisaría V Metropolitana, se realizaron las diligencias de rigor, mientras se avanza con la investigación.

Con información de Data Chaco.