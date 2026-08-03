Rige el paro docente en todo el país y hay tensión por los controles del Gobierno

El gremio CTERA lleva adelante un paro docente en todo el país, en un clima de tensión por los controles del Gobierno. El principal sindicato de maestros anunció que la medida de fuerza se da ante la “permanente negativa” del Ejecutivo de convocar a una mesa paritaria nacional. El ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, fiscalizará la medida de fuerza con agencias territoriales y aplicará sanciones si no se cumple el servicio mínimo.

La medida de fuerza de la Confederación de Trabajadores de la Educación se produce en la vuelta a clases por el fin de las vacaciones de invierno en CABA, provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero, e impacta en todas las escuelas públicas del país.

Desde el gremio encabezado por Sonia Alesso criticaron en un comunicado: “Mientras se profundiza el desfinanciamiento del sistema educativo, los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo, se mantiene el incumplimiento en la restitución del FONID y de los fondos nacionales para la educación”.

No hay clases en los niveles inicial, primario y secundario. Algunas instituciones privadas podrían dictar clases con normalidad, aunque los gremios aseguran que hay una alta adhesión en todo el sistema educativo.

El paro nacional docente es en pedido de la restitución del FONID y pago de los fondos nacionales destinados a la educación, convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente, sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, y en rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa.

El Gobierno fiscaliza a través de las agencias territoriales el cumplimiento de la cobertura mínima exigida durante el paro docente convocado por CTERA y elaborará un informe nacional sobre el nivel de actividad.

Capital Humano advirtió que si detecta incumplimientos en la obligación de garantizar el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, “se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan” contra las entidades sindicales.

La medida es coordinada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que depende de Capital Humano. Se prevé que las agencias territoriales recopilen información en las provincias, registren el funcionamiento de los establecimientos y envíen los resultados a la administración central. Esas dependencias responden directamente a la Secretaría de Trabajo y funcionan como enlace territorial con trabajadores, empleadores, sindicatos y autoridades locales.

La base de la fiscalización es la Ley 27.802 de Modernización Laboral. Cuyo artículo 101 cambió el régimen de conflictos colectivos y declaró servicio esencial al cuidado de menores y a la educación de los niveles inicial, primario, secundario y especial. La norma estableció para esas actividades que la cobertura durante una medida de fuerza no podrá ser inferior al 75% de la prestación normal.

En el Gobierno aclaran que una sanción no sería automática por el nivel de adhesión al paro. Primero deberá constatarse el incumplimiento, determinarse qué obligación concreta no fue respetada, identificar a la entidad responsable y sustanciarse el procedimiento administrativo correspondiente, con posibilidad de defensa y revisión judicial.

TN