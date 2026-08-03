Malvinas: Milei admitió que Trump tiene interés sobre las islas

El presidente Javier Milei aseguró este lunes que el cambio de estrategia en política internacional de Estados Unidos facilitará la recuperación de la soberanía en las Islas Malvinas.

Milei consideró que el cambio de estrategia en materia de política internacional de la Casa Blanca, preocupada por la seguridad en el Atlántico Sur, posibilitará la recuperación del territorio ocupado por Reino Unido en 1833. “Necesita un aliado confiable en el Atlántico Sur y nosotros lo somos”, afirmó en diálogo con radio Mitre.

El Presidente destacó el vínculo estratégico con Washington y sostuvo que la relación con el país norteamericano "será clave para recuperar la soberanía" argentina sobre las islas, al considerar que el acercamiento diplomático y político con Estados Unidos puede resultar determinante para avanzar en ese objetivo.

Milei también se refirió a la polémica generada por la bandera de la Selección argentina con la imagen de las Islas Malvinas y aseguró que ese episodio no tuvo impacto en las negociaciones que el Gobierno mantiene con el Reino Unido por la soberanía del archipiélago. El Presidente buscó así desligar el gesto de la disputa diplomática y sostuvo que las conversaciones bilaterales continúan sin verse afectadas por ese tipo de expresiones.

Javier Milei defendió la reforma del BCRA y aseguró que busca blindar al organismo del financiamiento al Tesoro

El presidente Javier Milei volvió a defender la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y destacó que la iniciativa apunta a reforzar la independencia de la entidad y limitar su utilización como fuente de financiamiento para el Estado. El proyecto es considerado por el Gobierno como una de las principales reformas para la segunda mitad del mandato.

En ese marco, el jefe de Estado sostuvo que, si el Banco Central termina financiando al Tesoro, "pasa a ser un órgano de recaudación fiscal". Milei planteó así que la entidad debe concentrarse en preservar el valor de la moneda y evitar que la emisión monetaria sea utilizada para cubrir las necesidades de financiamiento del fisco.

El Presidente también remarcó que la reforma busca establecer mayores mecanismos de protección para la conducción del organismo. "No se va a poder financiar al fisco y no se va a remover fácilmente al presidente", afirmó, al destacar dos de los ejes que, según su visión, permitirían fortalecer la autonomía del Banco Central frente a las decisiones del poder político.

Durante sus declaraciones, Milei también fue consultado por la situación de las familias y las dificultades que atraviesan algunos sectores de la economía. Si bien reconoció que todavía existen problemas en la microeconomía, defendió el rumbo de su gestión y sostuvo: "No somos Suiza, pero estamos mucho mejor que en un inicio".

Ámbito