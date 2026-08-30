Detuvieron al cantante Callejero Fino con un arma de guerra ilegal

Callejero Fino (31), una de las mayores estrellas del RKT en la Argentina, con paso por programas como Bake Off Famosos y presencia habitual en grandes escenarios porteños, terminó detenido esta mañana en la zona de Villa La Ñata, partido de Tigre, luego de que la Policía Bonaerense lo encontrara a bordo de una Volkswagen Amarok que circulaba sin patente, una situación que llamó la atención de los agentes.

A partir de esa irregularidad, los policías identificaron a sus ocupantes y registraron la camioneta en la que viajaba Simón Alvarenga, el verdadero nombre del cantante. Fue entonces cuando encontraron dentro del habitáculo una pistola calibre .40, marca Glock, con la numeración limada. Junto al músico viajaba un joven de 27 años, con domicilio en Presidente Derqui.

El arma incautada

El hallazgo derivó en la detención de Callejero Fino y en la apertura de una causa por el delito de tenencia ilegal de arma de guerra. La investigación está a cargo de la UFI de Benavídez, encabezada por el fiscal Cosme Iribarren. Tanto el arma como el vehículo quedaron incautados.

Tras ser detenido, el cantante no ocultó su preocupación por la situación. “Me quiero matar”, aseveró. Además, explicó ante los agentes que se dirigía “al cumpleaños del novio de María Becerra (J Rei) en una quinta de la zona”.

El arresto se produjo, además, a pocas semanas de uno de los compromisos más importantes de su agenda artística: el mes próximo, Alvarenga tenía previsto presentarse en el complejo C Art Media, en Chacarita.

Por el momento, Callejero Fino continuará detenido y se espera que sea indagado durante la jornada de este lunes.

Callejero Fino ya había atravesado una situación judicial que lo mantuvo privado de su libertad durante varios años. Cuando tenía 20 años, fue condenado a seis años de prisión por un robo.

“Terminé preso por estar en un lugar donde no tenía que estar y con gente con la que no tenía que estar. No hay mucha vuelta ni mucha salida, los que me acompañaban están presos o muertos. No me acuerdo del hecho. Son flashes. Me gustaría que un día me digan bien qué pasó”, reveló en el programa Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff.

Según contó, pasó cinco meses en la cárcel y luego obtuvo el arresto domiciliario, por lo que continuó cumpliendo la pena en su casa con una tobillera electrónica. Fue precisamente durante ese período cuando comenzó a volcarse de lleno a la música.

“Me volqué a la música cuando estaba preso en mi casa, que tenía la pulsera electrónica”, contó en una entrevista con Infobae en mayo de 2023. Por entonces, aseguró que aprovechaba las noches para escribir y que llegó a componer seis o siete canciones en pocas horas.

Infobae