Ruta 14: cortarán el tránsito en el ingreso a Misiones por obras de emergencia

Vialidad Nacional anunció la interrupción completa del tránsito en la Ruta Nacional 14 a la altura del kilómetro 788,16, sobre el arroyo Pindapoy Grande. La medida regirá a partir del martes 1 de septiembre desde las 7:00 y se extenderá por un plazo estimado de 25 días corridos.

La intervención busca reparar y reforzar la estructura de la alcantarilla del sector dentro de un plan preventivo nacional para optimizar el drenaje vial ante las intensas lluvias por el fenómeno El Niño.

Las tareas, ejecutadas con personal y maquinaria propios del organismo, contemplan el retiro de la calzada actual, la instalación de un nuevo conducto de acero galvanizado y la posterior reconstrucción de la carpeta asfáltica.

Al tratarse de una de las arterias principales de acceso a Misiones, las autoridades fijaron un esquema de desvío obligatorio en ambos sentidos.

Quienes circulen en dirección ascendente deberán desviarse en el kilómetro 767,8 de la arteria nacional hacia la Ruta Provincial 71 en Corrientes, continuar por la Ruta Provincial 10 y empalmar con la Ruta Provincial 1 en Misiones hasta retomar la Ruta 14 en la rotonda del kilómetro 791.

Para el sentido descendente, el recorrido alternativo se realizará de forma inversa. El operativo de ordenamiento y seguridad vehicular se desplegará en coordinación con Gendarmería Nacional.

Desde el organismo solicitaron a transportistas de carga, empresas de transporte de pasajeros y automovilistas particulares planificar los trayectos con anticipación, transitar con extrema precaución y calcular tiempos adicionales de viaje.