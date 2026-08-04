Un mapa interactivo muestra donde se concentran las deudas impagas en Argentina

Cada vez más personas en Argentina tienen problemas para pagar sus deudas. El problema afecta a hogares de distintos puntos del país. Pedir plata prestada para llegar a fin de mes se volvió algo común, pero devolver ese dinero se hace cada vez más difícil. Un nuevo mapa interactivo revela dónde la gente debe más plata en Argentina y cuántas personas tienen problemas para pagar sus deudas.

Esta herramienta permite ver, por primera vez, en qué provincias, ciudades y barrios la situación es más grave. El mapa, actualizado hasta junio, pone en primer plano la preocupación por la cantidad de hogares que no logran ponerse al día con sus cuentas.

El Centro de Estudios de la Ciudad, dirigido por Mariano Almeyda, elaboró este recurso junto a la Fundación Ever. “El mapa interactivo que elaboramos muestra lugares donde la gente debe mucho más de lo que puede pagar, como pasa en Lago Argentino, en Santa Cruz, donde la tasa supera el 20%”, señaló Almeyda en diálogo con Infobae en Vivo.

Al mismo tiempo explicó que la herramienta permite distinguir entre quienes simplemente toman un préstamo y quienes no logran devolverlo durante tres meses o más.

La plataforma digital, disponible en mapadeladeuda.ar, ofrece datos claros y accesibles para cualquier persona, sin necesidad de conocimientos técnicos. “Cuando vas entrando a cada localidad o barrio, podés apreciar particularmente cada uno de los datos”, indicó Almeyda. La información surge de la Central de Deudores del Banco Central y refleja la situación hasta el mes de junio.

Cómo funciona el mapa y qué muestra

El mapa señala con distintos colores las zonas más endeudadas del país. En el sur, como Santa Cruz, y en el norte, como Tucumán, hay regiones donde el porcentaje de personas atrasadas en sus pagos supera el promedio nacional. En la Ciudad de Buenos Aires, barrios como Villa Soldati muestran tasas cercanas al 20%, mientras que en otros, como Coghlan o Colegiales, el nivel es mucho menor.

El mapa se actualiza con los datos más recientes del Banco Central, lo que permite seguir la evolución del problema.

La herramienta también segmenta el tipo de entidad a la que se le debe dinero: bancos públicos, privados, financieras, empresas no bancarias y billeteras digitales. Esto ayuda a entender a quién le debe la gente y cómo varía la situación según la forma de pedir el dinero.

Por qué crece la deuda y quiénes están más afectados

El informe destaca que cada vez más personas usan aplicaciones y billeteras digitales para pedir plata, sobre todo quienes no tienen trabajo fijo. Estas plataformas suelen dar préstamos rápidos, pero cobran intereses altos.

“Si vos no tenés un empleo registrado, es muy difícil que un banco te otorgue un crédito. Así una billetera digital en donde con un simple botoncito en el celular o un touch, ya podés tener tu préstamo”, explicó la periodista Belén Escobar.

Almeyda advirtió que, al no estar tan reguladas como los bancos, estas opciones pueden terminar perjudicando a quienes piden prestado. “El nivel de tasa de interés al no estar dentro del sistema financiero regulado, lo que hace es que haya un abuso en la imposición de las tasas para ese público”, remarcó.

Los jóvenes, principales afectados por las deudas

La herramienta muestra que los jóvenes son quienes más sufren la deuda impaga. Muchos no consiguen trabajo estable y terminan recurriendo a créditos digitales para afrontar gastos diarios.

“Jóvenes que en este momento les cuesta bastante poder incorporarse en el mercado laboral, que tienen bastante restringida la posibilidad de poder generar un ingreso de manera fija con determinadas garantías, y que no les queda otra que poder adquirir lo que tienen a mano en este momento, para poder subsistir”, explicó Almeyda.

El mapa también deja en evidencia la necesidad de mayor protección para quienes piden plata. Almeyda advirtió: “Es muy peligroso poder decir, un contrato entre particulares se tiene que resolver entre particulares y el Estado se tiene que correr de esa situación”. Para el director del Centro de Estudios de la Ciudad, es urgente que el Estado fije límites y reglas claras

Una foto actual y una herramienta para todos

La facilidad para pedir dinero, sobre todo desde el celular, creció mucho en los últimos años. Antes, conseguir un préstamo era más difícil y llevaba más tiempo. Ahora, la falta de información clara y la cantidad de opciones hacen que más personas terminen debiendo más de lo que pueden pagar.

El mapa interactivo busca dar información sencilla y actualizada sobre un tema que afecta a millones de argentinos. Cualquier persona puede ingresar a mapadeladeuda.ar y conocer la situación de su barrio o provincia. Según Almeyda, la herramienta “busca aportar claridad y ayudar a entender un problema que seguirá presente en la vida diaria”.

Infobae