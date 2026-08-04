Para evitar un nuevo revés, anunciaron cambios en el polémico proyecto de Tierras

Para destrabar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el oficialismo dio marcha atrás con la eliminación de todas las restricciones para la compra de tierras por partes de extranjeros. Según informó en conferencia de prensa la jefa libertaria, Patricia Bullrich, dejarán un tope máximo sobre la cantidad de tierras que un foráneo puede comprar, pero elevarán el límite actual del 15 % al 25%. Ratificó que habrá sesión este jueves.

En medio de las fuertes críticas al proyecto, Bullrich fue quien salió a hacer la defensa técnica y política del proyecto enviado por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger cuya votación debió suspenderse ya cuatro veces porque no tenían los votos garantizados.

Planteó que quería "eliminar los fantasmas de que se van a quedar con el agua y los recursos naturales". "El acceso al agua está garantizado en todas las leyes argentinas y depende de las justicias provinciales", apuntó.

Hizo hincapié en que la ley actual aprobada durante el kirchnerismo, en 2011, y planteó que "lo único que hizo fue evitar la inversión". "La única vez que se entregó soberanía fue al gobierno chino con la instalación de una base espacial", disparó contra la ex presidenta Cristina Kirchner.

La modificación del tope ya significa una marcha atrás importante para el Gobierno, que en su proyecto original eliminaba todo límite de porcentaje. Reconoció que el límite del 25 % fue un pedido de los aliados y que lo aceptaron porque les pareció "razonable" y es el mismo que tiene Brasil.

"Hemos puesto límite del 25 % porque Brasil tiene ese porcentaje. Uruguay, Chile, Paragua y México no tienen nada. Fue en acuerdo de nuestros aliados, y Brasil creció cuatro veces más que nosotros en capacidad productiva en el campo en los últimos 30 años", detalló.

Sin embargo, ratificó que el nuevo tope regiría solo a nivel nacional y provincial y no municipal; lo cual sigue despertando críticas porque a nivel nacional se estima que hay alrededor de un 5% del territorio rural que pertenece a capitales o personas extranjeras. Más de 13 millones de hectáreas.

Y si bien ninguna provincia todavía supera el 15 % de extranjerización hay más de 30 departamentos que sí lo hacen y un puñado de ellos- lugares estratégicos- que incluso, lo superan por más del 50%: como Campana -que tiene puerto- en Buenos Aires (50,27%); en La Rioja el distrito de General Lamadrid ubicado cerca del Parque Nacional Talampaya (56,7%); el departamento de Lacar en Neuquén (54,17%) y en Salta los departamentos de San Carlos (59,82%) y Molinos (57,79%).

Se estima que como la Ley de Tierras es de 2011, esos distritos ya estaban vendidos a extranjeros en más del 15% para ese entonces.

Otro caso emblemático es el de Iguazú, lindante con Brasil y Paraguay, que llega al 39,95%.

Otros puntos clave del proyecto

El nuevo borrador sin embargo, sostiene todos los otros puntos propuestos por el ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger en el proyecto original: elimina la prohibición para que un mismo titular extranjero no pueda superar la compra de 1000 hectáreas en zonas núcleo (la más productiva) o su equivalente por otras zonas; se levanta la prohibición de comprar tierras que contengan o limiten con cuerpos de agua importantes o sean áreas de seguridad de frontera y dentro del porcentaje habilitado para la compra de extranjeros se elimina la prohibición que indicaba que las personas de una misma nacionalidad no pueden poseer más del 30% de ese territorio habilitado.

En el caso de tierras de fronteras se mantiene el doble conforme: debe haber una autorización explícita de la Provincia y del Poder Ejecutivo.

Conteo de votos

La Libertad Avanza tiene 21 senadores propios y necesita sumar 16 voluntades más para garantizarse la aprobación.

Sin embargo, los 25 legisladores de Unión por la Patria aseguraron que están unificados en el rechazo. Aunque, en las últimas horas, la camporista Anabel Fernández Sagasti -quien está cursando un embarazado avanzado- tiene expresa prohibición de su médica para realizar viajes largos tanto por aire como por tierra. Por eso, está pidiendo que la habiliten a votar virtualmente, como en la pandemia.

En contra también se manifestó la cordobesa federal Alejandra Vigo y los tres senadores de Convicción Federal, quienes tenían dictamen propio sobre el tema. Los dos misioneros, por su parte, dejaron trascender que votarán a favor de la norma en general pero en contra del capítulo de Tierras. Los dos santacruceños también irían por el rechazo.

Por su parte, en la UCR no están unificados. Hay al menos tres de los 10 senadores que no quieren votar el proyecto.

En caso de empate, se abre otro tema de discusión. La vicepresidenta Victoria Villarruel (quien está en contra y hasta se peleó por WhatsApp con Bullrich por esta ley) no podrá desempatar. Estará ejerciendo la presidencia de la Nación ante el viaje de Javier Milei a Ecuador y Colombia. En la sesión será suplantada por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quien podrá votar y eventualmente desempatar. Es decir, LLA no perderá un voto.