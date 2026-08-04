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BUENOS AIRES

El exdiputado Facundo Moyano fue demorado tras un incidente con su pareja

La joven de 23 años fue trasladada al Hospital Pirovano y la Justicia investiga lo ocurrido.

Por El Litoral

Martes, 04 de agosto de 2026 a las 08:24

Facundo Moyano, exdiputado nacional y jefe del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (Sutpa), fue demorado este martes tras un violento episodio con su pareja. El hecho ocurrió durante la madrugada en el barrio porteño de Belgrano y fue denunciado mediante un llamado al 911.

Según informaron fuentes policiales a TN, el procedimiento comenzó alrededor de las 5 en un edificio ubicado sobre la avenida Del Libertador al 5400. El encargado contó que la joven salió corriendo semidesnuda hacia la calle y el sindicalista la persiguió.

Tras esto, fueron encontraron en la intersección de Virrey Vértiz y Sucre. Según el parte policial, ambos estaban “bajo efectos de estupefacientes” y la joven de 23 años contó que fue “agredida por Moyano”. Luego fue asistida y trasladada al Hospital Pirovano.

Por su lado, el hijo de Hugo Moyano (histórico referente del gremio de Camioneros) fue trasladado a la Comisaría 13 A, donde quedó demorado. Ahora, la Justicia investiga las circunstancias en las que ocurrió el episodio para determinar las responsabilidades.

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