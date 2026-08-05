Se confirmó la visita del papa León XIV a la Argentina: cuándo llegará y qué ciudades recorrerá

El papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, en el marco de una gira apostólica por Sudamérica. La confirmación fue realizada este miércoles por el Vaticano y contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El anuncio fue comunicado por el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, quien precisó que el viaje regional se desarrollará del 6 al 17 de noviembre. Además de la Argentina, el pontífice recorrerá Uruguay y Perú.

Según se informó, León XIV arribará al país el domingo 8 de noviembre y permanecerá hasta el miércoles 11. Durante esos días visitará las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Luján antes de continuar su agenda en territorio peruano, donde desarrolló gran parte de su labor pastoral antes de ser elegido como sucesor de Francisco.

Gira por Sudamérica

De acuerdo con la información difundida por la Santa Sede, el recorrido comenzará en Uruguay, donde el papa visitará Montevideo, Paysandú y Florida entre el 6 y el 8 de noviembre. Tras su paso por la Argentina, continuará su viaje en Perú con actividades previstas en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

Bruni señaló que el viaje apostólico fue organizado tras aceptar las invitaciones formuladas por los jefes de Estado y las autoridades eclesiásticas de los tres países que integran la gira.

La llegada de León XIV se dará a 39 años de la última visita de un papa a la Argentina. Juan Pablo II estuvo dos veces en el país: en junio de 1982, en plena guerra de Malvinas, y en abril de 1987.

Reacción del Gobierno

Luego de conocerse la información oficial, el Gobierno argentino expresó su satisfacción por la visita del sumo pontífice. El canciller Pablo Quirno recordó que meses atrás entregó personalmente la invitación oficial del presidente de la Nación, Javier Milei. "Hoy recibimos con enorme alegría la confirmación de la Visita Apostólica", celebró.