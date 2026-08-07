Milei en el exterior

Luego de su visita a Ecuador, el presidente Javier Milei se reunió este viernes en Cali con el flamante Presidente Abelardo De la Espriella en medio de una alerta terrorista. El mandatario electo de Colombia lo recibió al grito de "el tigre y el león". Además, el libertario recibió un doctorado honoris causa.



A las 17 se realizó la jura de De la Espriella, para lo cual el gobierno saliente de Gustavo Petro reforzó la seguridad tras la incautación de un vehículo con 400 kilos de explosivos en Cauca, un departamento limítrofe con Cali.



En ese contexto, Milei saludó este viernes al rey de España, Felipe VI, durante su participación en los actos por el traspaso de mando presidencial. El encuentro quedó registrado en un video difundido por Presidencia, en el que el mandatario argentino recibe al monarca a su ingreso en uno de los salones.



"¡Su Majestad!", exclamó Milei al verlo entrar, antes de estrecharle la mano y agregó: "Qué placer verlo, qué gusto verlo". A continuación, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, también saludó Felipe VI con un apretón de manos y un cordial "¿Qué tal? ¿Cómo estás?".



