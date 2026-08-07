Se incendió un departamento lindero al edificio en el que vive Cristina Kirchner

Un impactante incendio alteró las vidas de los vecinos de Constitución durante la tarde de este viernes. Las llamas consumieron dos departamentos de un edificio lindero a otro que es públicamente conocido, ya que es donde vive y cumple su prisión domiciliaria la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner.



Fueron varios los llamados al 911 alertando sobre el incendio que se estaba desatando en el tercer piso del edificio ubicado en San José 1121. De inmediato se presentaron en el lugar cuatro dotaciones de Bomberos de la Ciudad y personal del SAME.



Durante el operativo, se evacuó el edificio de manera preventiva, mientras los bomberos subían al tercer piso para comenzar a atacar el fuego. Las llamas se originaron en el departamento B y luego se propagó al departamento A.



Dos adultos debieron ser trasladados al Hospital Penna por inhalación de humo.



“Una mujer de 80 años y un hombre de 82 años fueron asistidos por nuestros equipos del SAME por inhalación de humo y los trasladamos al Hospital Penna. Los estamos compensando. Hay una mujer de 57 con crisis nerviosa, teniendo en cuenta toda esta situación. Evacuamos a 30 personas del edificio, pero no hay ninguna víctima”, informó Alberto Crescenti, titular del SAME.



A las 17.15, desde la Policía de la Ciudad se informó que el incendio ya había sido apagado en el departamento A mientras que aún habían pequeños focos activos en el B.