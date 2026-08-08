Lionel Messi viaja a Rosario para despedir a su padre, Jorge Messi, quien murió esta madrugada a los 68 años tras una grave enfermedad. El futbolista argentino se encuentra en vuelo desde Estados Unidos rumbo a su ciudad natal y tiene previsto arribar durante la noche.

Jorge Messi permanecía internado en una clínica de Rosario debido a su delicado estado de salud. Su muerte ocurrió durante la madrugada de este sábado.

El padre del capitán argentino tuvo un papel central en su trayectoria deportiva. Lo acompañó desde sus primeros pasos en Rosario hasta alcanzar la cima del fútbol mundial con el Barcelona.

A lo largo de los años, Jorge también fue el representante de su hijo y, desde ese lugar, acompañó distintas etapas de la carrera profesional del astro argentino.



