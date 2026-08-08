Brasil advirtió que la herida diplomática es profunda y duradera

Javier Milei decidió atacar en duros términos al presidente brasileño, Lula Da Silva, que determinó el congelamiento de las relaciones diplomáticas con la Argentina. El canciller del país vecino y principal socio comercial, Mauro Vieira, puso en su dimensión al estado de la relación y llamó a que la Casa Rosada cese las agresiones.



¿Consideran que el presidente Milei con el ataque a Lula y a la Corte actuó a pedido de Washington?, preuntó Clarín al ministro Vieira, quien respondió: “Eso no lo sé, no sé cómo son los contactos del presidente Milei con el gobierno de Estados Unidos, .lo que puedo decir es que nuestra situación bilateral entre Brasil y Argentina llegó al punto que está administrada por encargados de negocios debido a las agresiones no solo a personas por parte del presidente argentino sino a Brasil, a las instituciones brasileñas, a los poderes y al responsable de la Corte que tuvo un papel fundamental para parar un golpe militar y castigar a los culpables. Y no lo hizo el presidente Milei una vez sino en varias ocasiones en menos de una semana, la primera de todas en la convención del Partido Liberal. Un hecho sorprendente para brasileños y argentinos las imágenes de ese acto, esa actitud del presidente argentino con palabras graves… algo asombroso que luego repitió otras veces.



Lo más importante es subrayar que la relación entre Argentina y Brasil es muy importante y superior a quien este en el poder en algún momento. Brasil es el primer socio comercial de Argentina, tenemos programas de años en el vínculo bilateral y mecanismos importantísimos, recordar incluso el encuentro entre los presidentes Raúl Alfonsín y José Sarney en la fronteras que abrió una nueva época en las relaciones mutuas. Creamos mecanismos de transparencia hasta en la cuestión nuclear

¿Qué debería hacer Buenos Aires?



“Argentina tiene que valorar la relación con Brasil del modo que Brasil la valora con Argentina. Hay que ser muy claros en aras de esa relación, se debe parar inmediatamente con este tipo de agresiones, para trabajar en el vínculo bilateral que es tan importante. Para el gobierno brasileño la relación entre los dos países es primordial, importantísima y debemos saber si el gobierno actual argentino piensa del mismo modo en relación con Brasil. Esas ofensas fueron muy graves. Por lo tanto se debe preservar esta relación, suspender la agresiones y retomar el camino de la normalidad en el vínculo binacional”.

Milei acusa al gobierno de Brasil de financiar la reciente campaña internacional contra Argentina



“Eso es totalmente falso. No hace falta ser economista sobre ese disparate de pagos de miles de millones …. o también las referencias que ha hecho sobre el ex ministro de finanzas de argentina que era candidato a presidente, Vino a Brasil pero lo hizo para visitar al ministro de hacienda brasileño, lo hizo cuando estaba en funciones al frente de la cartera de economía, no es posible que se diga que por eso estábamos a favor de un candidato. Totalmente mentira”.

Se refiere a Sergio Massa...



“Así es, Sergio Massa vino por intereses comunes de su ministerio y visitó al ministro de Hacienda. No son cosas iguales. No hay equivalencias entre eso y lo que acaba de acontecer. Son inventos, no son cosas verdaderas.

¿Cuándo regresa (el embajador brasileño en Buenos Aires) Julio Bitelli?



“Cuando cesen las condiciones que llevaron a su salida, del mismo modo que la del embajador (argentino en Brasilia, Guillermo Daniel) Raimondi, a quien conozco desde hace 30 años, un diplomático distinguido. Se necesita un gesto: el de parar las agresiones. Es un gesto simple frente a la importancia de las relaciones bilaterales”.