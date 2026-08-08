Hernán Lacunza dijo que será precandidato presidencial del PRO

El exministro de Hacienda durante la Presidencia de Mauricio Macri, Hernán Lacunza, anunció este sábado que saldrá a construir su precandidatura presidencial dentro del PRO, de cara a los comicios de 2027.



En un reportaje con la prensa metropolitana aseguró que “un programa no consiste en llegar y tocar un botón”, sino que se trata de “la consistencia de toda la botonera”.



“No es que solo el primer botón va a dar resultado.



El trípode en el que se basa este gobierno –y que también fue una idea de Cambiemos en 2015- tiene tres patas: no se puede gastar más de lo que ingresa, no existe la maquinita de la felicidad que emite pesos y hay que integrarse al mundo. De ese triángulo no hay que cambiar nada. Eso puede ser un legado positivo de este gobierno. Es lo antagónico a lo que todavía añora el kirchnerismo: vivir con lo nuestro, la emisión no genera inflación o más Estado a cualquier necesidad”.



Y destacó que “hace falta completar la reforma monetaria y cambiaria. Todavía queda la mitad del cepo a empresas. Hay que completar eso, porque va a traer más inversión. Hoy hace cuatro trimestres que la inversión cae”. En tanto que destacó: “Cuando se dice que “la macro está bien”, el Gobierno trata de acotarla a la estabilidad. Y la macro es estabilidad y crecimiento. Y el crecimiento es muy desparejo”.