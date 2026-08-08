Lionel Messi llegó a Rosario y la despedida de su padre será en un entorno íntimo

Leo Messi llegó alrededor de las 20.30 de este sábado a Rosario tras un vuelo de ocho horas desde Miami. Participará de una despedida íntima, restringida a la familia y allegados, informaron medios que citaron fuentes del entorno del ídolo futbolístico.



Luego del vuelo, efectuado en un avión privado, el capitán de la Selección Argentina se dirigió a un domicilio particular para unirse a su madre y sus hermanos en torno del saludo final.



La familia Messi decidió que el último adiós a Jorge será en el cementerio El Prado, un espacio ubicado a las afueras de Rosario, sobre la ruta nacional 33.



Al predio solo podrán ingresar autos autorizados y el control estará a cargo de una empresa de seguridad privada, según detallaron los medios locales.



Entre los gestos que hubo de acompañamiento al astro deportivo, Guillem Balague, el autor de Messi, una de las biografías más completas del actual jugador de Inter Miami, se remontó a los tiempos en los que jugaba en Barcelona para hablar sobre la muerte de Jorge Messi.



"Jorge Messi tenía una sola prioridad relacionada con su hijo: cuidarlo", aseguró Balague, que destacó que Jorge "era una buena persona que inculcó valores sólidos a su hijo". También remarcó que el padre de Leo fue "decepcionado" en su camino por el negocio del fútbol.



Vale señalar, todos los partidos de la primera división del fútbol argentino así como en el exterior, como en el caso del Barcelona, que enfrentó en un amistoso Nottingham Forest, hicieron un minuto de silencio.