Millonaria multa a una embarcación extranjera por pescar ilegalmente en aguas nacionales

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación confirmó una sanción de $1.833.000.000 contra la empresa propietaria del buque pesquero Hai Xiang 2, de bandera de Vanuatu, tras haber sido detectado operando dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (Zeea). El monto equivale a un millón de Unidades de Pesca (UP) y a unos USD 1,2 millones al tipo de cambio oficial.

Según informó el organismo, la embarcación había sido detectada en marzo pasado a partir del seguimiento realizado por la Prefectura Naval Argentina y del análisis de sus movimientos y velocidad, herramientas que permitieron reconstruir su trayectoria dentro de aguas bajo jurisdicción nacional. El procedimiento se enmarcó en la Disposición 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, que fijó los criterios para determinar la presunción de actividad pesquera de buques extranjeros a partir de información de sistemas electrónicos de seguimiento.

Cuarto buque sancionado en el año

Con este caso, ya son cuatro las embarcaciones extranjeras sancionadas por Argentina en lo que va de 2026. Antes del Hai Xiang 2, el Gobierno había multado a los buques chinos Bao Feng y Bao Win, pertenecientes a una misma empresa, con un total conjunto superior a $2.700 millones, tras ser detectados realizando maniobras compatibles con actividad pesquera dentro de la Zeea. El tercer antecedente corresponde al Coimbra, un arrastrero de bandera portuguesa detectado el 17 de abril luego de ingresar aproximadamente 700 metros dentro de aguas argentinas, cuya sanción fue confirmada aunque el monto económico todavía no fue difundido.

Desde la cartera agropecuaria remarcaron que las sanciones forman parte de la política de “tolerancia cero” frente a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (Indnr), orientada a proteger los recursos marinos y la actividad pesquera nacional. El esquema vigente contempla además un incentivo para el pago voluntario: si la empresa infractora se allana y abona la multa sin agotar las instancias administrativas, puede acceder a una reducción del 50% del monto.

El peso del complejo pesquero

La Zona Económica Exclusiva Argentina se extiende hasta las 200 millas marinas desde las líneas de base, límite en torno del cual opera habitualmente una importante cantidad de buques extranjeros que, mientras permanecen fuera de la jurisdicción nacional, se encuentran en aguas internacionales.

Según un relevamiento de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (Capeca) sobre datos del Indec, el complejo pesquero exportó US$1048 millones y 286.675 toneladas entre enero y mayo de este año, lo que representó el 4,5% de las exportaciones argentinas de productos primarios y manufacturas de origen agropecuario en ese período. El calamar lideró las ventas externas del sector, con 163.115,7 toneladas exportadas por US$451 millones en los primeros cinco meses del año.

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