Una camioneta y una combi con universitarios chocaron de frente: todos resultaron heridos

Un choque ocurrió este viernes en la Ruta Nacional 33, a la altura del kilómetro 129, entre una camioneta y una combi que trasladaba a estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Trenque Lauquen. En total, 11 personas resultaron heridas, entre los conductores de ambos vehículos y los alumnos.

El episodio se produjo cuando la combi, una Citroën Jumper que circulaba en sentido descendente y una Nissan Frontier que iba en sentido opuesto, impactaron de forma frontal. Hasta el momento, las causas del accidente son materia de investigación.

Producto del accidente, ambos vehículos quedaron totalmente destrozados y todas las personas a bordo resultaron heridas. Entre las víctimas, hay dos personas que se encuentran en grave estado de salud: el conductor de la combi, identificado como Gustavo Giusti, de 33 años y Melany Corti, de 18, una estudiante.

Mientras tanto, los otros siete jóvenes que viajaban en la Jumper, presentaron lesiones leves. Por su parte, el conductor de la Nissan, Fernando Óscar Conter, de 59 años y su acompañante, Carlos Horacio Castillo, de 65, también están fuera de peligro.

Según informó el medio local Brújula 24, todas las víctimas fueron trasladadas al Hospital Municipal de Pigüé, donde fueron asistidos de inmediato y los médicos determinaron la gravedad de las heridas.

Tras conocerse el diagnóstico, se comenzó una investigación por “lesiones culposas”, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Saavedra y la Estación de Policía de Seguridad Departamental de Pigüé, quienes trabajan para determinar la mecánica del hecho.

TN