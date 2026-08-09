Una combi con estudiantes chocó en la Ruta 33: hay un muerto y diez heridos

Un choque ocurrió el viernes en la Ruta Nacional 33, a la altura del kilómetro 129, entre una camioneta y una combi que trasladaba a estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Trenque Lauquen. Un hombre murió y hay 10 heridos.

Todo ocurrió cuando la combi que circulaba en sentido descendente y una camioneta que iba en sentido opuesto impactaron de frente. Hasta el momento, las causas del accidente son materia de investigación.

Ambos vehículos quedaron totalmente destrozados y todas las personas a bordo resultaron heridas. Entre las víctimas, hay dos personas que están graves.

Mientras tanto, los otros siete jóvenes que viajaban en la combi presentaron lesiones leves.

Carlos Horacio Castillo, que iba como acompañante en la camioneta, murió este domingo. El conductor Fernando Óscar Conter está fuera de peligro.

El medio local Brújula 24 informó que todas las víctimas fueron trasladadas al Hospital Municipal de Pigüé, donde fueron asistidos de inmediato y los médicos determinaron la gravedad de las heridas.

Por el accidente empezó una investigación por “lesiones culposas”, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Saavedra y la Estación de Policía de Seguridad Departamental de Pigüé, que trabajan para determinar la mecánica del hecho.

TN