Tras un golazo, De Paul dedicó el festejo a Messi

Inter Miami, sin Leo Messi por la triste partida de Jorge Messi, su padre, recibió a Monterrey en el Nu Stadium, de Miami, por la segunda fecha de la Leagues Cup 2026. Rodrigo De Paul marcó un golazo para el 1-0 parcial y se acordó de su amigo Leo.

De Paul marcó un golazo para Inter Miami y se lo dedicó a Messi, ausente por el fallecimiento de su papá

Lionel Messi viajó hacia Argentina para despedir a su padre recientemente fallecido, Jorge Messi, por lo que no estuvo presente en el duelo de Inter Miami ante Rayados de Monterrey por la Leagues Cup.

Rodrigo De Paul, compañero y amigo del astro argentino, tomó la cinta de capitán en este duelo y lo hizo de la mejor manera. Motorcito clavó un buen gol con un remate de afuera para el 1-0 parcial ante Rayados.

En la celebración del tanto, el exjugador de Atlético Madrid se acordó de Messi: se sacó su camiseta y por debajo tenía la de la Pulga.

En la previa del partido, todos los hinchas de Inter Miami brindaron distintos mensajes de apoyo para Messi, así como también se realizó un minuto de silencio antes del pitido inicial.

Además, en el minuto 10, los fanáticos presentes en el Nu Stadium desplegaron una bandera con un mensaje de apoyo para el jugador de la Selección Argentina.

Más allá del tanto de De Paul y la emoción en el festejo, Rayados de Monterrey revirtió la historia en el complemento y el equipo mexicano dirigido por Matías Jesús Almeyda triunfó por 2-1 ante Inter Miami en el Nu Stadium.

Espn