Llegó la delegación del Vaticano para definir la agenda del Papa León XIV

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y el cardenal Ángel Rossi recibieron este martes a la delegación oficial del Vaticano que definirá la agenda del papa León XIV durante su visita a la ciudad de Córdoba.

El mandatario provincial y el arzobispo de Córdoba recibieron esta mañana en el aeropuerto internacional Ambrosio Taravella a la comitiva encabezada por monseñor Michael Wallace Banach.

La comitiva de Vaticano en Córdoba

Desde allí se trasladaron hasta la sede de Fadea para conocer el lugar donde está previsto que el próximo 10 de noviembre el Sumo Pontífice celebre la Santa Misa.

Luego la comitiva conocerá la Catedral del centro cordobés y mantendrá una serie de reuniones con autoridades eclesiásticas locales.

Cabe recordar que no serán ellos quienes anuncien la agenda del Papa en la ciudad, sino que será la propia Nunciatura Apostólica la encargada de realizar los anuncios oficiales y confirmar formalmente las actividades que integrarán la hoja de ruta papal en suelo cordobés, como lo anticipó el periodista Ariel Bogdanov en Perfil Córdoba.

“Acontecimiento histórico”

“Una de las cosas más lindas es que vamos preparándonos para recibir al pastor de la iglesia universal, es una visita pastoral, que la estamos preparando con muchísima alegría. Va a ser un acontecimiento histórico y trascendental que nos va a hacer bien a todos los argentinos”, aseguró el vocero del Arzobispado Munir Bracco.

“Lo que esperamos y lo que deseamos es que no podamos sentar a la mesa distintos sectores, distintos espacios políticos para poder trabajar conjuntamente en este caso en pos de la preparación de la venida del Papa. Y eso ya es muy bueno”, agregó en declaraciones a Punto a Punto Radio (90.7 FM).

“Si el Papa logra eso, no te digo que es un milagro, pero más o menos. Esperemos poder encontrarnos con él, recibirlo, que nos bendiga, celebrar la eucaristía con él, escuchar sus mensajes, que sea un motivo de alegría para que nos confirme en la fe”, remarcó el sacerdote.

Además señaló que “cuando se termine de confirmar el horario de la misa, la idea es que la vigilia sea durante varias horas de la noche, toda la noche”.

“La visita de hoy es muy importante porque va a recabar toda la información necesaria para luego dar el recorrido y el horario pormenorizado. Es esperable que sea a la mañana, recordemos también que tiene que viajar, viene de Buenos Aires, también tendrá algún encuentro protocolar con las autoridades, y después el traslado hacia donde sea la celebración. Se puede hablar de media mañana a lo mejor”, concluyó Bracco.

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