Avanzó en Córdoba la organización de la visita del papa León XIV

En el marco de los preparativos para la visita del papa León XIV a la Argentina, los equipos involucrados en la organización realizaron este martes una jornada de trabajo técnico en la provincia de Córdoba con recorridas por distintos puntos relacionados con la agenda del Santo Padre durante su estadía en el país.

La comitiva, integrada por representantes de la Secretaría General de la Presidencia, de la delegación del Vaticano, de la Nunciatura Apostólica, de la Conferencia Episcopal Argentina y de la Cancillería, visitaron las instalaciones de la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín” (FAdeA), el Arzobispado de Córdoba y la Catedral de Córdoba “Nuestra Señora de la Asunción”, donde se relevaron aspectos vinculados con la logística y la organización de las distintas actividades previstas.

La jornada de trabajo incluyó también una visita a las instalaciones del Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella de Córdoba con el objetivo de avanzar en la evaluación de los aspectos operativos y de infraestructura necesarios para la eventual llegada y traslado del Sumo Pontífice y de su comitiva.

La recorrida forma parte del trabajo de coordinación que llevan adelante la Secretaría General de la Presidencia, la delegación del Vaticano, la Nunciatura Apostólica, la Conferencia Episcopal Argentina, la Cancillería y las autoridades de las distintas jurisdicciones involucradas en la planificación integral de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.