Pintó un grafiti en el Parque Nahuel Huapi y deberá restaurar las paredes

Un camionero de 58 años deberá restaurar las formaciones rocosas que vandalizó con aerosol dentro del paraje Valle Encantado del Parque Nacional Nahuel Huapi, en la provincia de Neuquén, tras un acuerdo de reparación integral que ya cuenta con respaldo judicial. El juez federal con funciones de Garantías de Zapala, Ezequiel Andreani, homologó el acuerdo alcanzado entre las partes e impuso al imputado un plazo de 90 días para concretar las tareas de limpieza y restauración en el área protegida.



El hecho que derivó en esta resolución ocurrió el 26 de diciembre de 2025, cuando un vecino filmó al conductor mientras aplicaba aerosol de color rojo sobre una formación rocosa ubicada a la vera de la ruta nacional N°237. La inscripción, con la leyenda “ANA GUSTAVO”, quedó registrada en el video que el testigo incorporó a la denuncia y que la fiscalía utilizó luego como prueba central en la investigación. La filmación también documentó la reacción del camionero ante el llamado de atención del vecino: lejos de interrumpir la acción, el hombre respondió con una repregunta —“¿Te molesta a vos?“— y buscó justificar la pintada señalando que había otras intervenciones similares en la zona. Cuando el testigo comenzó a fotografiar el camión estacionado en la margen opuesta, el imputado tomó una piedra e intentó amedrentarlo. La conducta fue calificada como una infracción grave a la normativa vigente de protección del patrimonio natural.