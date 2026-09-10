EEUU aprobó la venta de cuatro helicópteros Blackhawk a la Argentina

El Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó este jueves la venta de cuatro helicópteros militares UH-60L Blackhawk al Ejército Argentino por un valor total de US$140 millones. El monto incluye una lista de material específico para la aeronave, como motores y equipos de comunicación.



El Departamento de Estado detalla que Argentina solicitó la compra de los cuatro aparatos, fabricados por el contratista estadounidense Sikorsky (perteneciente a Lockheed Martin), además de dos motores T700-GE-701D, fabricados por la rama aeroespacial de General Electric que se emplean en el mencionado modelo y también en aeronaves como el helicóptero de ataque Apache.



También se incluyen en el pedido varios artículos relacionados que no están catalogados como sistemas de defensa principales por Estados Unidos, desde transpondedores a sistemas de aterrizaje, de radio o GPS, así como equipos de rescate y emergencia o dispositivos y software de mantenimiento y repuestos.



El ministro de Defensa, Carlos Presti estimó que el Ejército va a recibir los helicópteros en diciembre próximo en EE.UU., y "van a estar llegando a la Argentina en el primer trimestre" de 2027, dijo en A24. También señaló que dada la vinculación que hay con el gobierno norteamericano, "se ha podido acceder a adquirir 235 vehículos Stryker, de los cuales 60 van a entrar antes de fin de año”.



Presti también adelantó que hasta fin de año "va a estar entrando material importante para la Defensa", incluyendo fusiles israelíes Arad 5 y Arad 7, en reemplazo de los FAL. "En 10 días o 20 días llega la segunda tanda de aviones F16, que vienen en vuelo desde Dinamarca. Vamos a tener 24 en total. También está llegando un avión de exploración para control marítimo, helicópteros de montaña, también un escuadrón de tanques", informó el ministro. Por su parte, desde Washington, el Departamento de Estado evaluó que la venta "respaldará los objetivos de política exterior de los Estados Unidos”.