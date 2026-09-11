Andis: la exnovia de Cerimedo declarará ante la justicia este mes

La expareja del consultor político Fernando Cerimedo, la abogada boliviana Nadia Beller, rarificó que declarará como testigo ante la fiscalía de Franco Picardi en el caso por supuesta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y que su testimonio será canalizado por las autoridades de Bolivia. "Como ya había manifestado públicamente mi voluntad de colaborar con la Justicia y, por sobre todo, porque soy respetuosa de la ley, asistiré a la convocatoria y prestaré mi declaración ante el Ministerio Público argentino", escribió Beller en sus redes sociales.



Beller también publicó la orden de citación, que prevé su declaración para el próximo 23 de septiembre en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, como parte de un caso por defraudación por administración fraudulenta, estafa, asociación ilícita y cohecho en la oficina que dirigía Diego Spagnuolo y en la que había trabajado la exesposa de Cerimedo.



"La ANDIS funcionó como un centro de operaciones para la canalización de pagos indebidos a determinadas empresas que, a su vez, poseían acuerdos entre sí para la distribución de ganancias", señala el documento compartido por Beller en redes. La joven, víctima de un atentado por el que está detenido Cerimedo, y del que pudo salvar su vida, declaró que su ahora expareja le hizo comentarios sobre presunta corrupción