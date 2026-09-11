El Banco Central registró la menor compra semanal de dólares del año

El Banco Central (BCRA) sólo pudo comprar este viernes US$5 millones para sus reservas mediante intervenciones en el mercado, el monto más bajo desde que inició este año el programa de acumulación, si se excluyen las tres ruedas en las que no hubo adquisiciones.



Se trata de un monto “equivalente al 0,6% del total de US$835 millones negociados de contado en el día”, hizo notar el analista Javier Giordano, de CFA, un número además muy inferior al ya bajo promedio de compras que lleva en el mes, de US$14 millones por jornada, tomando los apenas US$123 millones adquiridos.



De este modo, además, terminó esta semana con una compra de apenas US$42 millones, la menor para ese lapso en lo que va del año y quebrando la marca de US$111 millones que había registrado a comienzos de agosto. Un dato podría estar anticipando el vuelco que parece mostrar el mercado cambiario: si el BCRA puede adquirir cada vez menos divisas, no es por una caída significativa de la oferta, sino por un fuerte aumento de la demanda, que llama la atención porque no estaría vinculado con un salto en las importaciones.



Esto quiere decir que los dólares siguen apareciendo en el mercado. Lo que cambió es qué ocurre con ellos cuando llegan: hay muchos más compradores dispuestos a absorberlos. En este escenario, el BCRA aparece cada vez más relegado.