Milei mandó a dos ministros al Sur para avanzar con su plan Malvinas

Los ministros Pablo Quirno (Exteriores) y Carlos Presti (Defensa) se reunieron este viernes en Ushuaia con el gobernador Gustavo Melella e hicieron después un recorrido por los terrenos de lo que sería la Base Naval Integrada, que el presidente Javier Milei prometió financiar. La zona ya había sido delimitada en sus inicios por el kirchnerismo, cuando se decidió la construcción de la misma hacia 2022.



El fueguino, que es opositor y critica fuertemente la intervención del puerto de Ushuaia por parte del gobierno libertario, apoyó en la reunión la nueva política presidencial hacia el Reino Unido por el conflicto de soberanía de las Islas Malvinas: las sanciones a las empresas que exploten recursos en el archipiélago y la creación de la llamada "base naval integrada" .



"Argentina tiene que tomar ese posicionamiento en el Atlántico Sur. Siempre lo decimos en nuestra provincia, tiene un lugar geopolítico estratégico único, que el mundo lo mira, que si uno ve cómo avanza Chile, avanza Gran Bretaña con todo respeto, la Argentina no se puede quedar", sostuvo. “Más allá de que uno tenga diferencias políticas e ideológicas en algunas cuestiones, en este proyecto estamos totalmente de acuerdo y hay que hacerlo”, agregó quién ha tenido sus choques con la administración libertaria -no sólo por Malvinas-. Ahora, a través de su giro de 180 grados sobre la cuestión Malvinas, termina favoreciendo en sus planes políticos a los fueguinos.



La provincia también reclama más fondos y atención, incluso para el llamado Polo Logístico Antártico, que estará bajo la órbita fueguina.



El Polo Logístico Antártico, se destinaría al desarrollo económico y de servicios desde Ushuaia, con un nuevo puerto, depósitos, combustibles, talleres, transporte y abastecimiento a las operaciones nacionales e internacionales.



Son todos proyectos que están planeados desde hace años y no avanzaron por falta de presupuesto. Se estima que la base necesitaría de una inversión de US$ 400 y US$ 500 millones. Habría una reasignación de US$ 142 millones, el 30% de lo que vale. Pero Quirno aseguró, siempre por X, que "ya fueron reasignadas partidas del presupuesto 2026 y será incluido en el proyecto de Presupuesto 2027."



El presidente Milei habría instruido al ministro de Economía, Luis Caputo, incluir en el presupuesto también la Base Conjunta Antártica Petrel, que forma parte del proyecto completo de la misma.



Un Quirno muy empoderado por Milei no sólo en el manejo del endurecimiento de la política hacia Malvinas sino porque tendrá bajo su órbita el poder de sanciones a empresas que habitualmente tienen otros ministerios, encabezó la visita con Presti, vestido con su uniforme de teniente general.



Con ellos estaban el jefe del Estado Mayor Conjunto, almirante Marcelo Dalle Nogare; el jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Juan Carlos Romay.



Los dos ministros y los dos militares, se sacaron una foto en la zona donde se proyecta la Base Naval, que es epicentro también de una lucha estratégica en el Atlántico Sur de los Estados Unidos y China. Pero que a su vez recelan en Chile. Además de que siempre están vivas las tensiones que casi lleva a una guerra a las dictaduras chileno argentinas en los 80 por la disputa de soberanía de las islas Picton, Nueva y Lennox, en el Canal de Beagle, ahora una serie de declaraciones erradas sobre el Estrecho de Magallanes del jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo Valverde; y de los propios Presti y Quirno el vínculo volvió a resentirse. Ello sin contar la estrecha relación y los negocios de la zona de Punta Arenas con los británicos y las Malvinas.



Con los ministros libertarios estuvieron también legisladores nacionales de La Libertad Avanza por la provincia, como los senadores Agustin Coto y Belén Monte de Oca.