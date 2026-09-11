Un temporal provocó destrozos en Misiones: un muerto y graves daños

Un fuerte temporal que se abatió este viernes a la tarde en la zona rural de San Pedro, en Misiones, provocó graves daños en al menos cinco viviendas y la muerte de un agricultor de 42 años que se encontraba en medio de una plantación de yerba mate cercana a su casa y al parecer no llegó a guarecerse a tiempo.



El fenómeno meteorológico, posiblemente un tornado, arrasó una franja de 300 metros desde el paraje Cruce Caballero hasta la zona de Piñalito Sur, y la Policía realiza un relevamiento para establecer si hubo más víctimas.



El hombre fallecido fue hallado tenido en el suelo de una plantación de yerba mate, no muy lejos de su vivienda, que quedó totalmente destruida por las fortísimas ráfagas de viento. Fuentes de la Policía dijeron que aún no está confirmada la identidad y tampoco las causas del deceso.



El fenómeno se produjo pasado el mediodía. El temporal, que arrasó con añosos árboles y las redes eléctricas de la zona, se inició en cercanías de Cruce Caballero, a la altura del kilómetro 1072 de la ruta nacional 14, y se extendió hacia la zona de Piñalito Sur.



Durante varias horas pobladores de la región estuvieron sin sin servicios de energía y otros, a raíz dela magnitud del temporal que con severas condiciones meteorológicas causó destrozos y dispersó escombros en campos de la zona rural misionera. La zona destruida está a sólo siete kilómetros de Tobuna, zona rural que fue arrasada por un tornado F4 el 7 de septiembre de 2009





