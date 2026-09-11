Analizan decretar feriados o asuetos cuando venga el Papa

El Gobierno nacional espera a conocer a comienzos de la semana próxima la agenda oficial del Vaticano con los detalles finales de la visita del Papa León XIV al país. Cuando la Santa Sede confirme el programa, que incluirá actos institucionales, encuentros sectoriales y celebraciones masivas, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, planea convocar a una nueva reunión interdisciplinaria, en la que estarán todos los actores y representantes de las jurisdicciones que intervienen en la organización -la Iglesia, el Ejecutivo nacional y las administraciones de Buenos Aires, Córdoba y la ciudad de Buenos Aires-.



Basado en la información de la agenda que se prevé conocer el martes 15, que contendrá el detalle de todas las actividades que habrá en los diferentes lugares, el Gobierno también terminará de definir el esquema de asuetos y feriado que podrían llegar a implementarse entre el 8 y el 11 de noviembre próximo, los días en que el papa León XIV permanecerá en la Argentina.



La definición podría combinar distintas opciones de asueto y feriado, según las actividades y lugares que el Papa visite.



La segunda reunión del Comité dispuesto y liderado por Karina Milei se sumará a la que hubo a mediados de agosto y que apuntó a coordinar todos los detalles de la organización, fundamentalmente los aspectos vinculados a la seguridad.