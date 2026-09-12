La Pampa dice que le robaron un río

La pelea entre Mendoza y La Pampa por el río Atuel lleva más de cinco décadas y combina al menos dos disputas distintas, aunque relacionadas: una por el uso del agua y otra por las regalías que genera su aprovechamiento hidroeléctrico. Esta semana, el Gobierno nacional tomó una decisión sobre el segundo de esos frentes, que había quedado sin resolución definitiva desde 1973.



A través del Decreto 982/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial y firmado por Javier Milei y Luis Caputo, el Poder Ejecutivo dejó sin efecto el Decreto 1560/73, la norma que durante 53 años reguló el reparto de las regalías del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles entre ambas provincias. A partir de su entrada en vigencia, esas regalías serán percibidas en su totalidad por Mendoza.



El artículo 4° del nuevo decreto establece que “la regalía hidroeléctrica prevista en el artículo 43 de la Ley N° 15.336 y sus modificaciones, correspondiente al Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles, que se devengue a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, corresponderá en su totalidad a la Provincia de Mendoza, por encontrarse íntegramente en su territorio la fuente hidroeléctrica efectivamente aprovechada”. De esta manera, la provincia cuyana pasará a cobrar el 12% establecido como regalía hidroeléctrica sobre la energía generada por el complejo, un porcentaje que hasta ahora se dividía en partes iguales con La Pampa.



El gobernador Alfredo Cornejo destacó que la medida reconoce un reclamo histórico de la Provincia. “Mendoza debe recibir el 100% de las regalías hidroeléctricas derivadas de la generación de Los Nihuiles”, afirmó.



El mandatario explicó que Los Nihuiles “era la única hidroeléctrica que compartía regalías con otra provincia, y no como es el criterio y la jurisprudencia, de que cobran regalías las provincias donde está la caída del agua que genera finalmente la energía”.



Cornejo agregó: “Nos asiste el derecho, nos asiste la razón acerca de que no teníamos que repartir las regalías”.