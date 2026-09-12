Trasladaron a un exgobernador a la granja carcelaria donde cumplirá su condena

Cuatro años después de la primera condena en Paraná y en la oscuridad de la madrugada de este viernes, el exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri fue trasladado con fuerte custodia del servicio penitenciario provincial hasta la granja penal de la ciudad de Gualeguachú, donde tendrá que cumplir su sentencia por peculado y negociaciones incompatibles con la función pública.



Urribarri, de 67 años, no llegó solo a la cárcel. Fue acompañado por su ex ministro de Cultura, Pedro Báez, y su cuñado, el expresidente del Partido Justicialista entrerriano, Juan Pablo Aguilera, quienes fueron condenados a seis años y medio de prisión por los mismos delitos.



De acuerdo a lo dispuesto por el fallo de la Corte Suprema que tras dos años de apelaciones confirmó las condenas, Pedro Ángel Báez terminará su sentencia en mayo de 2031, Juan Pablo Aguilera lo hará en enero de 2033 y Sergio Urribarri cumplirá la totalidad de su condena el 15 de julio de 2034.



Cerca de las 4:30 de este viernes, los tres fueron trasladados desde la Unidad Penal 1 de Paraná hasta la ciudad de Gualeguaychú, a la que llegaron alrededor de las 8 para su ingreso definitivo a la Unidad Penal 9, El Potrero, según fuentes vinculadas a la causa citadas por la prensa local.