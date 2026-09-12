Asesinaron a un empresario y piloto de carreras misionero en Puerto Iguazú

El crimen de un reconocido empresario hotelero y gastronómico y piloto de carreras de Misiones mantiene en vilo a toda la ciudad de Puerto Iguazú luego de que fuera encontrado muerto en un predio en construcción. Como principal sospechoso fue señalado su suegro, un hombre de 82 años, quien permanece hospitalizado en una clínica local bajo custodia policial.

Todo ocurrió este viernes cerca de las 11:15 horas en la zona de las avenidas República Argentina y Pancho Ramírez, en el barrio Zona Industrial. Después de que se diera aviso a las autoridades de lo sucedido, la víctima fue identificada como Alfredo Matías Wiebel Giampaoli, de 48 años.

En el momento en el que los efectivos de la Unidad Regional V acudieron al lugar, encontraron a Wiebel Giampaoli tendido en el suelo, sin signos vitales. Las primeras actuaciones establecieron que presentaba una herida de arma de fuego, presuntamente causada por un arma calibre 9 milímetros.

De acuerdo con la información obtenida por El Territorio, el médico policial examinó el cuerpo y solicitó la autopsia. Por este motivo, se ordenó que los restos fueran trasladados al Cuerpo Médico Forense de Posadas para su correspondiente análisis.

En línea con la reconstrucción inicial del hecho, las sospechas apuntaron hacia Ángel Ramón Z. Se trata del suegro de la víctima, de 82 años, quien fue señalado como presunto responsable del homicidio. Según los datos obtenidos por Primera Edición, el sospechoso habría escapado de la escena del crimen en una camioneta Toyota SW4.

Después de que se activara un operativo para dar con su paradero, cerca de las 16:30 horas, la Policía de Misiones determinó que el hombre había ingresado a una clínica de Puerto Iguazú para recibir atención médica.

Desde ese momento, el sospechoso permanece internado bajo una consigna policial. Asimismo, informaron que las autoridades aguardan la evolución de su estado de salud y las condiciones necesarias para formalizar su detención.

Por otro lado, el personal de Criminalística y las autoridades judiciales realizaron pericias en el predio donde ocurrió el ataque. No obstante, afirmaron que todavía continúa activa la búsqueda del arma que habría sido utilizada en el hecho.

Otra de las incógnitas que buscarán resolver los investigadores se relaciona con el origen del episodio y la secuencia previa al homicidio. Asimismo, profundizarán en los motivos que podrían haber desencadenado el ataque mortal.

Infobae